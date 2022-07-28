東南亞市場興起！蘇富比15年後重返新加坡拍賣

蘇富比（Sotheby’s）近日宣布將於8月底在新加坡舉辦「現代及當代藝術」拍賣會，準備重返獅城舉槌。蘇富比在1995年於新加坡開設辦事處，隔年舉辦首場東南亞畫作拍賣會，此後每年舉行兩場拍賣直至2007年為止，並在2008年首度於香港舉辦現代及當代東南亞藝術拍賣會。這次是15年後，再度重返新加坡獅城舉辦拍賣會。
東南亞在多元民族文化以及近代歷史發展的揉雜之下，各國發展出的藝術面貌皆具獨特風格，在市場上始終佔有一席之地，而在當前拍賣市場上，以越南藝術的收藏與成長最為穩健。甫在今年4月，蘇富比在香港拍出越南藝術家黎譜的新高紀錄為1,792萬港元。緊接著於7月中旬，在越南胡志明市舉辦「Timeless Souls: Beyond the Voyage – Hồn Xưa Bến Lạ」展覽，呈現越南4位重要藝術家：黎譜、枚中栨（梅忠恕）、武高談以及樂氏琉，逾50件作品皆自藏家徵借而來，可謂越南史上規模最大的現代藝術展覽之一。為期4天的展覽亦吸引超過4,000名觀眾入場，反映越南當地對現代藝術的關注，以及中南半島藝術有其廣大收藏群體的現況。
鑒於以新加坡為中心的東南亞收藏群體在近年迅速擴張，過去5年間，東南亞藏家參與蘇富比全球拍賣的人數增長近75%，其分量日益重要。在區域需求顯著升高的帶動之下，蘇富比在此刻重返新加坡舉行拍賣會，也再度展現欲在東南亞市場深度發展的策略。蘇富比東南亞區董事總經理 Jasmine Prasetio 表示，東南亞藏家一直是帶動國際藝術市場的中堅力量之一，他們不單踴躍參與蘇富比的全球拍賣，更對整體市場展示出莫大熱情和興趣。
本次舉槌在即的拍賣會將以東南亞藝術為核心，同時呈現亞洲不同地區藝術家以及知名西方藝術家之作，以將該地區與全球市場進行連接。陣容囊括：印尼藝術領軍人物之一亨德拉．古拿溫（Hendra Gunawan）、越南國寶級藝術家黎譜、新加坡藝術家張荔英及鍾泗賓、菲律賓藝術家阿莫索羅（Fernando Amorsolo）；以及深受東南亞藏家喜愛的國際名家，如：朱德群，以及近期受當代藝術市場追捧的西班牙藝術家拉法．馬卡龍（Rafa Macarron）等等。此場拍賣會將於8月25至27日在新加坡麗晶酒店進行預展，8月28日舉辦拍賣。