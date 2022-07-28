原愛國婦人會館重啟 首展「美力年代」渡邊直美跨海參展
高雄「台灣設計設計台灣」系列活動，日前預告將以設計手法打開六大歷史場景，其中，曾是1931年高雄港勢展覽會第四會場的「原愛國婦人會館」修復重啟 ，8月4日起將舉辦「Ms. Perfume美力年代」展覽，跨領域探討當代女性創作，台日混血搞笑藝人渡邊直美更將跨海參展！
高雄市長陳其邁表示，2022臺灣文博會及台灣設計展在高雄，不僅要展望創新設計力，同時也回望高雄土地百年來的發展軌跡，原愛國婦人會館在此刻重啟別具意義。第一檔展覽便以與建物身世息息相關的當代女性創作為題，更邀請到台日混血渡邊直美參展。渡邊直美不僅是日本最多IG追蹤者的紀錄保持人，也是表演實力與時尚魅力兼備的全能型搞笑藝人，展覽中的攝影作品她以極具戲劇張力的肢體語言與幽默生動的表情語言，創造女性自信的美感與力量。
高雄副市長史哲表示，2022年適逢臺灣文博會及台灣設計展兩大文化盛會齊聚高雄，我們回到同一處空間，以展覽打開歷史之門，而這距離原愛國婦人會館於1922年（大正11年）興建落成，恰好相隔百年。高雄在致敬歷史的同時，更要再度以無限的創造力與世界對話。
高市府文化局長王文翠表示，原愛國婦人會館開放後的首檔展覽「Ms. Perfume美力年代」即以當代創作為題，邀請9組藝術創作者以當代藝術能量回應女性角色，特別邀請台日混血搞笑藝人渡邊直美參展，與日本知名藝術總監吉田Yuni共同創作的系列攝影作品中，挑選出12件展現女性自信美的異想作品。
「Ms. Perfume美力年代」展覽將於8月4日開展，邀請渡邊直美(Naomi Watanabe) x 吉田ユニ(Yuni Yoshida)、王怡方、王榆鈞、古乃方、李君慈、周依、吳怡蕙、張琇涵、程仁珮、卓彥廷等藝術家，以跨視覺、嗅覺、聽覺及互動的感官創作，從多元面向綻放藝術設計魅力，詳情可至「台灣設計設計台灣」官網查詢。