總統參觀如興廠2天後金管會放行增資　國民黨團質疑有弊

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曾銘宗指出，到了2016年9月23日如興向金管會提出第二次申請現金增資，遭金管會函覆停止生效。2016年11月7日如興第三次向金管會提出補正資料，遭金管會函覆停止生效。金管會3次駁回如興增資案申請，但是2017年1月11日蔡英文總統出訪尼加拉瓜，參觀如興在當地的成衣廠之後，13日金管會同意辦理現金增資，金額高達130億2,000萬元。
曾銘宗表示，如興只是成衣代工廠，是傳統產業，談不上產業創新，在國內成衣代工也不過排名第5，這裡面有無有力人士介入？其次，如興是相對小規模公司，玖地是大它5倍的公司，是如興併購玖地？還是被玖地併購？外界有不同看法。他也質疑，如興財務不佳，國發基金為何未做好評估投資？甘願淪為紓困基金？國發基金必須說清楚、講明白。
曾銘宗表示，2021年11月8日監察委員張菊芳、賴振昌、王麗珍申請自動調查國發基金投資如興等上市公司虧損嚴重案，國民黨團對於監察院主動調查表達肯定意思，但是必須持續追查下去，不只是調查虧損情況，還必須要調查國發基金在審議投資過程、有無有力人士介入，到底有無不法，國民黨團呼籲監察院好好調查，不要自我設限。
藍委費鴻泰指出，近期如興董事、大股東、經理人大量賣出如興股票，消息面到底從何而來？為何這些人大量出脫持股殺出？這裡面有沒有內線交易的問題？此外，國發基金到投資人保護中心跟股東一起告如興，國發基金是大股東，在通過投資案的合約中，一定會在《證交法》以外再提出其他限制條件，國發基金應該單獨到法院告如興，混在小股東裡面告如興，是不是有很多話不能在法庭上公開說？
藍委賴士葆表示，國發基金在如興案中，是道地的非專業性政治投資，以專業判斷，如興第一次增資意圖以小博大、以小併大，經過金管會2位主委駁回，顯然是出於專業判斷，但之後因為某人的介入，在蔡英文總統參訪尼加拉瓜期間，臨時安排參觀如興在當地設廠的行程後，金管會2天後核准增資案，顯然是由上而下的介入。只要是政治決定的投資案，其中必有貓。
賴士葆說，過去在扁政府時期，因為政治決定而由國發基金投資的「三勝製帽」，2003年10月三勝製帽董事長戴勝通，隨當時的總統陳水扁，前往巴拿馬訪問，同時響應政府赴海地投資設廠，結果慘賠。2007年三勝製帽遭土地銀行列為億元呆帳大戶，呆帳金額為新台幣1.1億元；如興案與三勝製帽案如出一轍。
賴士葆向國人提出忠告，只要是非專業政治投資，千萬不要跟進，如興在國安基金增資130億元之後，股民蜂擁搶購，如今全部套牢！賴士葆要求當時國安基金審查如興投資案的審查報告必須公諸於世，倘若不願公布，下個會期開議後，國民黨團將會組成調閱委員會，讓審查會議紀錄公諸於世。國民黨團也呼籲現任金管會主委黃天牧，不要替最後核准通過如興投資案的前主委李瑞倉背黑鍋。