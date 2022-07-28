雙城論壇95萬柯文哲埋單？陳佩琪亮出存摺：有需要隨時拿
台北上海雙城論壇上周落幕，不過市議會昨日通過大會決議，認為北市府違反「共機持續擾台不得動支雙城論壇預算」但書，要求95萬費用由柯文哲埋單。對此，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪今 （28）日在臉書公開自家存款，表示刷過本子確認有多過95萬，並向柯文哲喊話，「我把存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走。」
針對2022雙城論壇舉辦，台北市議會日前不分黨派全數支持，以但書要求台北市政府「若共機、共艦持續擾台，不得動支此預算。」不過市長柯文哲並不理會議會的決議就動支預算，仍於19日舉辦雙城論壇，讓議員們相當不滿，直指北市府與柯文哲藐視議會。對此民進黨團於昨日下午大會中提案，要求北市府動支及核銷雙城論壇有關預算，要柯文哲自己埋單，也獲得國民黨及無黨籍議員們一致支持。
針對雙城論壇費用恐柯文哲埋單，陳佩琪在臉書公開表示，刷過本子確認有多過95萬，並向柯文哲喊話，「我把存摺印章放桌子上，有需要隨時可拿走。」
北市府發言人陳智菡今日回應表示，議會決議與審計法恐怕有一些出入，當初議會的決議，沒有說動支之前還要經過議會核可，至於有沒有違法動支？還是需要主計總處及審計總處核定，這是審計法中規定的事項。所以針對要怎麼樣動支？有沒有違法動支、後續相關處理，今天會到審計、主計總處作進一步釐清。