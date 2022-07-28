5億是前菜！周董搬鋼琴到沙漠拍MV 再推珍藏黒膠搶錢
天王周杰倫睽違6年再次發新專輯，到現在依然話題不斷，28日凌晨發布專輯新歌《錯過煙火》MV，一上架就衝上YouTube發燒榜前10，這次的MV拍攝到了紅岩峽谷拍攝，壯闊的沙漠公路風景配上搖滾曲風，將整首歌的張力拉到最大。
周杰倫在七月初時發行新專輯，當時開放實體專輯預購時就被歌迷瘋搶，緊急再加碼數量，數位專輯剛上架在中國的音樂平台上創下五億台幣的銷量，天王威力超級驚人。不只銷量驚人，周董在拍攝歌曲MV花錢也是不手軟，第一支釋出的主打歌《最偉大的作品》就在法國取景拍攝，製作費就花了1350萬元，是周杰倫有史以來成本最高的一首MV。《錯過煙火》是周杰倫作曲、方文山作詞，在去年七月時MV就已經拍好，MV中周杰倫穿上吊帶牛仔褲、戴上牛仔帽，一連換了幾套造型，其中戴著黑色復古鴨舌帽的造型，也讓歌迷有種回到周董剛出道的感覺。
周杰倫時隔已久的專輯，每一首歌都讓網友們熱烈討論，專輯中的驚喜更是不斷，新專輯《最偉大的作品》不僅實體專輯歌迷瘋搶，連線上的音樂專輯也是創下許多紀錄，現在更要將新專輯製作成黑膠唱片，限量發行，在7月29號開放預購，歌迷可要再準備好錢包，來支持周杰倫。