玩Game不變壞！91歲嬤打電動回春　成「最年長遊戲YTer」

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原本喜愛游泳的森浜子，在邁入80歲之後就全心投入遊戲當中，不論是紅白機、PS還是N64的遊戲都有玩過，她透露玩的第一款紅白機遊戲就是《F1 Race》，《薩爾達傳說》、《勇者鬥惡龍》、《Final Fantasy》以及《惡靈古堡》等經典遊戲當然也沒錯過，近年來她也接觸了不少玩家耳熟能詳的遊戲，其中，也包括對於個人反應能力需求極高的FPS（第一人稱射擊遊戲）種類。
有別於世人總認為「玩遊戲教壞人」，森浜子說自己最愛玩動作遊戲，其中最愛的就是《俠盜獵車手 V》（Grand Theft Auto 5），一玩就停不下來。雖然反應雖然不能與年輕人相比，但從基本的射擊與駕駛行動，仍能看初她相當嫻熟 PS4 控制器的操作，老神在在地進行劇情模式。
10年前左右，森浜子開始參加各式各樣比賽，並拿下超過200項冠軍。森浜子說一開始自己也玩得不好，即使玩了這麼多遊戲，直到現在不時也會失敗，但如果能夠從頭到尾順利的完成遊戲，她就會覺得很開心。森浜子表示玩遊戲除了娛樂，也可以讓她防止老年癡呆，有時候她還會做筆記思考如何通關，並認為這可以靈活的運用大腦。
森浜子透露自己一天打遊戲的時間長達3至4小時，但打遊戲讓他覺得「人生很快樂」。在看到許多遊戲YouTuber的影片之後，覺得這些遊戲過程只有自己玩到實在有點浪費，於是索性當起 YouTuber。森浜子並不是單純玩自己喜歡的遊戲，也會思考觀察網路上哪些遊戲受到矚目，然後自己親自挑戰。
森浜子的頻道「Gamer Grandma」在2014年正式成立，雖然初期頻道追蹤人數成長緩慢，2019年時僅5000人追蹤。不過森浜子仍繼續做著自己喜歡的事情，沒想到也因此碰上了特別的機遇。
2020年時，森浜子突然在頻道上傳影片，表示自己「有話要說」，她要向觀眾分享的正是自己獲得了國際權威標準「金氏世界紀錄」的認證，成為世界上最年長的遊戲YouTuber，當時她的追蹤人數已經達到20萬人。
森浜子在影片中分享，當時有一名「金氏世界紀錄」的人員到她家拜訪，並請她現場玩一下遊戲讓他錄製影片記錄。採訪完之後，該機構人員就給了她這張證書。不過不得不在他面前玩遊戲，也害她一時間有點緊張。
如今森浜子的頻道已經有超過54萬追蹤人數，她曾表示雖年事已高，但能夠繼續玩電動真的是很棒的一件事，與大多數玩家相比，她能夠暢玩遊戲的時間已經不多了，所以相當羨慕還能夠盡情徜徉在遊戲世界裡的人。但她也鼓勵其他老年人加入電玩的行列，或是找到更有樂趣的事情來「保持活力」。
在網路發達的遊戲世代，隨著高齡化社會的趨勢，讓電玩遊戲不只是年輕人的專利，而這名Gamer Grandma在遊戲當中也突破了年齡限制，貫徹了身為Gamer堅持到底的精神。