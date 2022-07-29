《民雄鬼屋》沛小嵐一開拍就吐 楊謹華連2晚在夢裡緊盯
本週五（29）日即將迎來農曆七月鬼門開，節目《震震有詞》邀請資深媒體人胡孝誠、民俗專家謝沅瑾、宮廟達人牛腿、演員沛小嵐、演員麥語彤，各自分享農曆鬼月相關話題，沛小嵐在拍攝電影《民雄鬼屋》時，因過度入戲，連2次夢到楊謹華，而同片演出的麥語彤則是夢到淋著血的小嬰兒。
主持人謝震武問沛小嵐拍片時會不會害怕？沛小嵐表示：「開拍第一天第一個鏡頭好像就遇到了，那場戲先拍拜神明再拜桌子底下的，還沒拍完就嘔吐了，腳也不太能行動。」收工返家後睡覺連續2天夢到片中飾演她女兒的楊謹華，坐在眼前、神情冷漠地看著她，「我一開始以為是日有所思夜有所夢，但到了第二天又夢到，趕緊唸神明的佛號。」之後沛小嵐身上帶了2個護身符，直到電影順利拍完。
飾演沛小嵐孫女的麥語彤也碰到靈異事件，「在收工返家睡覺時，一翻身看到一個小嬰兒淋了很多血還邊哭邊叫，我想要大叫但發不出聲音，直到嬰兒消失了，我趕緊坐起來開燈，媽媽用網路上看來的方法，拿鹽水幫我擦身體，之後還遇到第二次一樣的狀況。」麥語彤找了道長幫忙，幸好道長說她沒有煞到，可能是精神上還沒完全下戲導致，之後只要一收工，工作人員便會對著她說：「收工囉！」提醒她已經下戲要放鬆。