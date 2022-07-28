兒童重症增5例！4人患MIS-C　9歲童合併闌尾炎加護搶救中

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新增MIS-C個案的個案中，還有一位5歲女童，過去亦無慢性病史，6/3確診，7/19因發燒、出疹、紅眼、腹痛等病症，前往急診收治於加護病房，預計今天將轉出到一般病房；最後1例為3歲男童，6/17確診，7/21發燒、咳嗽、便祕、食慾下降，7/24伴隨嘔吐，因此游家人帶往醫院急診，目前仍在一班病房住院中。
另外，兒童重症中還有一名12歲女童患上肺炎，該個案有先天性神經肌肉疾病，長期在家使用正壓呼吸器，6/22曾接種過疫苗，7/22開始發燒、喉嚨痛、咳嗽有痰，當天送往急診後，X光顯示肺炎，目前仍在加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋治療。
根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症已累積128例，其中MIS-C佔了62例，雖然目前兒童重症比例數下降，但仍持續有MIS-C傳出，因此羅一鈞也呼籲，下一波BA.5的疫情，可能於8月中下旬再起，希望家長們能利用現在疫情較平穩，盡快帶孩童去打疫苗，以預防病毒對兒童健康造成威脅。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。