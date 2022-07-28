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兒童重症增5例！4人患MIS-C　9歲童合併闌尾炎加護搶救中

▲羅一鈞表示，本土新增143例中重症個案，其中有4例MIS-C與1例兒童肺炎，年紀最小為一名2歲女童。（圖／指揮中心）
▲羅一鈞表示，本土新增143例中重症個案，其中有4例MIS-C與1例兒童肺炎，年紀最小為一名2歲女童。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-07-28 14:27:322022-07-28 14:35:47

中央流行疫情指揮中心今天（28日）表示，本土新增143例中重症個案，其中有4例MIS-C與1例兒童肺炎，年紀最小為一名2歲女童，過去無慢性病史，7/25經醫師檢查，發現有急性腸胃炎及MIS-C。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，年紀最小的個案，為一名2歲女童，7/23開始出現發燒、嘔吐、腹瀉、腹痛、食慾下降等症狀，7/25到醫院後，診斷為急性腸胃炎及MIS-C；另一例MIS-C患者，為9歲女童，過去無慢性病史，6/1曾接種過一苗，6/17確診，7/17出現發燒、腹瀉、嘔吐，7/22到急診就醫時血壓偏低，疑為MIS-C，腹部電腦斷層發現急性闌尾炎，使用免疫球蛋白、類固醇、抗生素後，仍持續於加護病房治療。

新增MIS-C個案的個案中，還有一位5歲女童，過去亦無慢性病史，6/3確診，7/19因發燒、出疹、紅眼、腹痛等病症，前往急診收治於加護病房，預計今天將轉出到一般病房；最後1例為3歲男童，6/17確診，7/21發燒、咳嗽、便祕、食慾下降，7/24伴隨嘔吐，因此游家人帶往醫院急診，目前仍在一班病房住院中。

另外，兒童重症中還有一名12歲女童患上肺炎，該個案有先天性神經肌肉疾病，長期在家使用正壓呼吸器，6/22曾接種過疫苗，7/22開始發燒、喉嚨痛、咳嗽有痰，當天送往急診後，X光顯示肺炎，目前仍在加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋治療。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症已累積128例，其中MIS-C佔了62例，雖然目前兒童重症比例數下降，但仍持續有MIS-C傳出，因此羅一鈞也呼籲，下一波BA.5的疫情，可能於8月中下旬再起，希望家長們能利用現在疫情較平穩，盡快帶孩童去打疫苗，以預防病毒對兒童健康造成威脅。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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