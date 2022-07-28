會見正副總統　日本眾議員：「自己國家自己救」讓人感動

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蔡英文說，台日之間能夠建立深厚的友誼，日本前首相安倍晉三的支持和付出，扮演關鍵的角色。在這個月初，安倍不幸離世，令人難過不捨。許多台灣民眾都表達哀悼，也都深深覺得，安倍是台灣永遠的好朋友。
蔡英文回憶起今年3月和安倍晉三視訊會談時，他也再次提到「台灣有事等於日本有事，以及日美同盟有事」，除了對區域安全有重要的意義，也展現對台灣議題的關切。她相信議員們都同樣重視日本和全球民主夥伴的安全議題，所以在2019年組成「思考日本安全保障議員之會」。
蔡英文表示，近年來，日本政府也在不同的國際場域，多次強調維持台海和平穩定的重要性。包括今年的日歐峰會、美日峰會、G7峰會，以及日本今年首度參與的北約峰會等等。這份對台灣的重視和支持，台灣非常感謝。
蔡英文強調，台灣作為國際社會重要的一員，知道守護台灣不只是為了守護主權，更是因為就區域戰略安全而言，台灣是第一島鏈上非常關鍵的防線。台灣會和日本以及其他民主夥伴繼續深化合作，共同維護印太區域的和平穩定。
蔡英文也指出，除了安保議題之外，台灣和日本在許多領域都有緊密的合作。在經貿議題方面，台積電將和SONY合作，在熊本縣進行設廠，相信這個計畫有助於臺日雙方共同達成半導體的穩定供應。
最後，蔡英文期待，未來和議員們持續密切交流，共同為深化台日關係努力，並祝福訪賓此行有滿滿的收穫。
賴清德接見時也致詞表示，日本跟台灣應該有生命共同體的精神，雙邊合作也應該是全方面的，包括國防國安、經濟發展、社會交流等方面的合作。對於安倍不幸遇難，他表示，這是日本的損失、台灣的損失、也是國際的損失，也再次代表台灣人民表達哀悼之意。
賴清德也說，一個國家的發展有多個面向值得重視，但安全應該放在第一位。他對於訪團籌組「思考日本安全保障議員之會」的前瞻遠見表示敬意，也對大家致力於臺日兩國區域安全的努力，表達由衷謝忱。
賴清德表示，日本跟台灣的國家安全，都面臨一個相同來源的威脅，就是共產中國企圖用武力，改變民主社會以規則為原則的民主秩序。在這種狀況之下，日本跟台灣應該要加強合作，避免被分化、被各個擊破。
賴清德說，日本跟台灣的合作應該是全方面的，包括國防國安、經濟發展、社會交流等方面的合作，兩國才有辦法避免中國的威脅跟侵略。
眾議員石破茂在蔡英文接見時致詞則表示，首先感謝蔡英文於百忙之中撥冗接見，令他感到相當光榮。「蔡總統稍早致詞時，對於安倍前首相驟逝之事感到哀慟，他除對此表達感謝，也強調，日本的民主主義與制度絕不會因為這次的事件而動搖，輿論也不會因此屈服於暴力」。
石破茂提到，他過去曾與安倍共事。日本對亞太地區所肩負的責任，不論是法制面的整備、軍事能力或經濟力量的提升，不光只是嘴巴上說說，而是必須付諸具體行動。很遺憾安倍的遺志未能完成，他願意持續推動安倍前首相的理念，並肩負起相對應的責任。
石破茂期盼，藉由此次來訪，具體討論台日之間應該如何合作，並一一解決未來所面臨的問題。特別是有關於烏克蘭情勢的部分，蔡英文曾多次向國人表明，「自己的國家必須自己救」，這點讓他非常感動。