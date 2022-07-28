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中職／YOKOSO桃猿主題日　樂天女孩化身小狐狸

▲桃猿YOKOSO主題日，樂天女孩跳狐狸舞（圖/桃猿球團提供）
▲桃猿YOKOSO主題日，樂天女孩跳狐狸舞（圖/桃猿球團提供）

記者簡名杉/綜合報導

2022-07-28 14:59:38

樂天桃猿隊將在8月6日至7日舉辦日本風主題日「YOKOSO桃猿」，YOKOSO 意即日文「ようこそ」歡迎之意，桃猿在五年前首創將國人喜愛的日本文化納入全猿主場主題趴，讓球迷朋友接觸和式風情之後大受好評，今年再次辦理，並且推出十彈企劃迎賓。

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適逢今年樂天集團成立第25週年，集團也將透過推廣「Go Green Together」活動，以運動為核心，經由環境、社會、與經濟三個層面連結作為永續發展的推動力量。樂天在8月5日(五)集團日首度引進日本火腿風靡全日本職棒的「狐狸舞」作為YOKOSO桃猿樂情第三彈，移植全猿主場重現歡樂氣氛！


在日本媒體爭相報導下，這支由日本火腿啦啦隊「FIGHTERS GIRL」改編網路洗腦神曲「What does the fox say」而成的可愛逗趣萌感十足的「狐狸舞」表演舞蹈成為日職表演神曲，除了啦啦隊成員之外，球員以及球隊吉祥物和職員等都有人參與演出。除了8月5日(五)首發外，YOKOSO桃猿兩天也都將由樂天女孩帶著現場觀眾一起在局間來段樂力四射的「狐狸舞」，絕對是來參加YOKOSO桃猿一大吸引。


YOKOSO桃猿六日兩天中，球迷朋友憑該場每張內野正式門票（不含招待及學生參觀等券）即可免費兌換乙件MONKEYS EARTH GREEN球迷版球衣，一起在YOKOSO桃猿跳「狐狸舞」，感受日職氣氛！預售票在Famiticket 以及FamiPort熱烈開賣，預售至比賽當日11時止。

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