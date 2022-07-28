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藍寶石最後催票　史哲忿忿不平：父親節快帶父親看歌廳秀

▲高雄流行音樂中心《真愛秀•藍寶石大歌廳》將於7/30-31於海音館盛大舉辦。副市長史哲表示，他都犧牲色相登上藍寶石小舞台演出啦！大家還不快來高雄看最紅最嗆的歌廳秀嗎？（圖／截自史哲臉書）
▲高雄流行音樂中心《真愛秀•藍寶石大歌廳》將於7/30-31於海音館盛大舉辦。副市長史哲表示，他都犧牲色相登上藍寶石小舞台演出啦！大家還不快來高雄看最紅最嗆的歌廳秀嗎？（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-28 16:12:14

「我都犧牲色相登上藍寶石小舞台演出啦！大家還不快來高雄看最紅最嗆的歌廳秀嗎？」高雄流行音樂中心《真愛秀•藍寶石大歌廳》將於7/30-31於海音館盛大舉辦。高雄市副市長史哲今(28)日表示，票券剩下不多，這麼精彩的演出，他一定要幫忙催催票！

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▲高雄流行音樂中心《真愛秀•藍寶石大歌廳》將於7/30-31於海音館盛大舉辦。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄流行音樂中心《真愛秀•藍寶石大歌廳》將於7/30-31於海音館盛大舉辦。（圖／截自史哲臉書）
史哲表示，「藍寶石大歌廳」是高雄70、80年代重要的娛樂符號，更深深地影響了台灣娛樂業、流行音樂、影視產業的發展，也創下了許多無法超越的傳說。

史哲指出，從高雄起家的藍寶石，那是在台語噤聲、國語當道的年代，全台語展演的大發揮，事實上，藍寶石大歌廳更是從社會基層竄起的一種新的展演型態，這個展演型態融合了 大樂隊、現場的liveband，更結合了 當年的勞軍文化，延伸下來的義工隊短劇表演。整場演出精彩活潑全台語的大發揮。在當時，相對於台北的民歌餐廳，高雄的藍寶石歌廳，就是一個很清楚的、很蓬勃的本土音樂與表演藝術發展。

▲史哲也強調，作為一位父親，他也要表達一下，父親節母親節不能差太多！作為父親會忿忿不平啊！快點付清、帶父親來看歌廳秀！（圖／截自史哲臉書）
▲史哲也強調，作為一位父親，他也要表達一下，父親節母親節不能差太多！作為父親會忿忿不平啊！快點付清、帶父親來看歌廳秀！（圖／截自史哲臉書）
史哲也開玩笑地說，他沒有要上台演唱，這是高雄流行音樂中心這週推出的強檔自製演出《真愛秀·藍寶石大歌廳》，特別在海音館前廳做的拍照裝置，要讓大家全家一起留下最美好的回憶。票券剩下不多，這麼精彩的演出，他一定要幫忙催催票！

史哲也相信，多年來，他一直堅持且努力的籌劃，希望能再次重現這台灣流行音樂史上不可忽略的一段，同時更要呈現，高雄人所代表的台灣生猛原生力量。我們不斷地發想、討論、企劃，感謝高雄流行音樂中心幾經疫情的考驗，在今年終於首度推出《真愛秀·藍寶石大歌廳》！這週末的兩場演出，他相信將會是 台語音樂表演的關鍵發展演出，更 #將會成為成為高雄流行音文中心台灣本土製作的品牌節目！

▲高雄流行音樂中心《真愛秀•藍寶石大歌廳》將於7/30-31於海音館盛大舉辦。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄流行音樂中心《真愛秀•藍寶石大歌廳》將於7/30-31於海音館盛大舉辦。（圖／截自史哲臉書）
史哲也指出，這一次演出也接近父親節，這份文化記憶一直流傳在所有台灣人心中、也是高雄人的驕傲。我們緊鑼密鼓地籌備，也希望讓大家帶著長輩回來看歌廳秀，共享美好的天倫時光。更讓大家來到高雄時，可以再次體會高雄創造出的流金歲月。

最後，史哲也強調，作為一位父親，他也要表達一下，父親節母親節不能差太多！這場演出原本在母親節前一週時，票券是完售的啊！因應疫情延期到父親節，現在票還沒完售，大家不可以這樣！作為父親會忿忿不平啊！快點付清、帶父親來看歌廳秀！

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