傲嬌貓獨立不黏人！主人上班卻「偷偷哭泣」：我想你了啦
這太揪心了啦！日本推主與妻子平時與五隻貓咪一起生活，假日時大概會出去半天，但大部分時間都待在家裡，而其中一隻推定四歲的前流浪貓「Boss（ボス）」，於主人在家期間總不聞不問，一副「我有你沒你都沒差」的態度，但推主心血來潮在公司打開寵物攝影機時，卻發現Boss竟在家中瘋狂喵叫哭泣，似乎在四處找尋主人的身影。
推主表示近期自己休了三天連假，三天中幾乎都在家裡，愛貓Boss對此毫無感觸，鮮少有主動走到他身邊撒嬌的行為，但到了第四天上班日，推主在辦公室觀看寵物錄影器時，竟看到Boss一邊大聲喊叫，一邊在屋子裡到處搜尋，彷彿無法理解過去三天一直待在身邊的人類，為什麼在今天早上突然消失。
推主說明人類通常在一樓和三樓活動，而Boss大多只待在一樓休息，這台攝影機架設在二樓廁所前，推測牠在巡視房間，逐層搜尋主人的身影，推主看牠邊呼喊自己邊找的模樣感到相當不捨。
影片迅速在網路上走紅，不少貓咪飼主在觀看影片時，家中愛貓也開始回應Boss的呼喚，回覆「我家平時完全沒有反應的野野醬和菲桑，聽著Boss的聲音開始尋找，說不定牠的喵叫聲真的有意思……」、「看這個影片的時候，我睡在沙發上的貓起身開始尋找東西（笑）我好想了解貓的語言……」、「一聽到Boss的聲音，我家貓就從椅背上探出頭，表情很意味深長」、「我的貓也被Boss的聲音嚇了一跳，轉頭一直看我……」，完整影片請點此連結。 （編輯：李惠婷）