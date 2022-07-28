46萬人恐有心衰竭不自知！「3症狀」要注意：有致命風險

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心衰竭有分兩種常見類型，心臟收縮力不正常的心衰竭（Heart Failure With Reduced Ejection Fraction・HFrEF）及心臟收縮力正常的心衰竭（Heart Failure With Preserved Ejection Fraction・HFpEF）。吳彥雯說，HFrEF常見於本身有冠狀動脈疾病的病人，與HFrEF相比，HFpEF的病人女性比率較高，其他常見的臨床特徵有心房顫動和高血壓，許多疾病症狀相互干擾，更增加確診的難度。而且無論是哪一種心臟衰竭，都可能增加住院及心血管死亡風險。
吳彥雯解釋，心臟收縮力不正常的心衰竭，因為心臟無力且整體心臟擴大，就像馬達電力不足，進入心臟的血液無法完全被排出運送至身體，是比較容易被發現的。而收縮力正常的心衰竭，則像馬達壁生鏽，因內部質地改變而運轉不良，其外觀雖沒有改變，但因肌肉變僵硬，左心室失去正常舒張的能力，導致左心室進入血液量減少，連帶排出血液量也少，難以供應身體所需，
心衰竭較明顯的症狀為「累、喘、腫」，與胸腔、腎臟及內分泌疾病相似，所以患者很容易會在各科別間來回轉診，甚至現在疫情仍在高峰，很多人還以為是「長新冠」的症狀，通常很難意識到必須找心臟內科檢查。心臟基金會副執行長趙庭興說，上述的蔡女士案例就是如此，起初因為走路、爬樓梯喘不過來，以為是肺臟有問題，先至胸腔科看醫生，但卻查不出病因，輾轉各科後才終於到心臟內科，差點延誤了最佳就醫時機。
趙庭興強調，心臟衰竭是65歲以上病患最常見的住院原因，每3人就有1人會在住院後1年內死亡，風險相當高，再加上日常生活受到影響，患者心理壓力很大，更可能影響到日常社交生活。
吳彥雯強調，心衰竭是一種慢性病，並不會一次治好，但隨著現在醫療進步、治療發展，心衰竭的治療和使用藥物是有辦法延長病患的壽命，也有機會讓病患回到正常生活。呼籲民眾，要注意自己身體狀況，不要以為年紀大容易累或喘是正常的。每天固定量血壓、心跳和體重，只要每天指數是穩定的就表示心臟功能是正常的。但也要記得固定到心臟科檢查，如遇到問題也不會延誤最佳就醫時間。