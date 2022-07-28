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46萬人恐有心衰竭不自知！「3症狀」要注意：有致命風險

▲心臟衰竭常見於65歲以上老人，看似簡單的日常活動對心衰竭患者來說都顯得困難，爬樓梯也容易感到喘不過氣。（示意圖／心臟基金會提供）
▲心臟衰竭常見於65歲以上老人，看似簡單的日常活動對心衰竭患者來說都顯得困難，爬樓梯也容易感到喘不過氣。（示意圖／心臟基金會提供）

記者董妍廷/綜合報導

2022-07-28 16:04:46

經常感覺爬樓梯很吃力、連睡覺躺臥也會喘不過氣來嗎？可別小看這些症狀，當心可能是心臟衰竭！根據統計，全球目前有超過6000萬人深受心臟衰竭所苦，盛行率大約1~3%，根據衛福部2020年統計，國內心臟衰竭實際就醫用藥人口約24萬人，但以盛行率最高的3%計算，估計至少有70萬人可能有心臟衰竭危險，等於有將近46萬人目前仍未被找出來。心臟基金會董事吳彥雯表示提醒，只要出現「累、喘、腫」症狀的患者，請盡快到心臟內科接受病史詢問及心臟超音波、血液檢驗等檢查，以免延誤就醫時機。

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今年66歲的蔡女士，確診心衰竭後，日常爬樓梯、追垃圾車都很吃力，就連睡覺躺臥時也會喘不過氣；因為擔心造成其他人負擔及在意他人眼光，大幅減少與朋友出遊頻率，甚至時常擔心自己一人在家突然發病、沒人發現，內心壓力沉重。類似這樣的例子在病友身上相當常見，吳彥雯說，患者往往看似簡單的動作卻相當吃力困難，一旦確診心臟衰竭，半數在5年內將面臨死亡威脅。

▲66歲蔡女士是心臟衰竭患者，透過影片現身說法，讓大眾知道心臟衰竭症狀的可怕。（圖／董妍廷攝）
▲66歲蔡女士是心臟衰竭患者，透過影片現身說法，讓大眾知道心臟衰竭症狀的可怕。（圖／董妍廷攝）
心衰竭有分兩種常見類型，心臟收縮力不正常的心衰竭（Heart Failure With Reduced Ejection Fraction・HFrEF）及心臟收縮力正常的心衰竭（Heart Failure With Preserved Ejection Fraction・HFpEF）。吳彥雯說，HFrEF常見於本身有冠狀動脈疾病的病人，與HFrEF相比，HFpEF的病人女性比率較高，其他常見的臨床特徵有心房顫動和高血壓，許多疾病症狀相互干擾，更增加確診的難度。而且無論是哪一種心臟衰竭，都可能增加住院及心血管死亡風險。

吳彥雯解釋，心臟收縮力不正常的心衰竭，因為心臟無力且整體心臟擴大，就像馬達電力不足，進入心臟的血液無法完全被排出運送至身體，是比較容易被發現的。而收縮力正常的心衰竭，則像馬達壁生鏽，因內部質地改變而運轉不良，其外觀雖沒有改變，但因肌肉變僵硬，左心室失去正常舒張的能力，導致左心室進入血液量減少，連帶排出血液量也少，難以供應身體所需，

心衰竭較明顯的症狀為「累、喘、腫」，與胸腔、腎臟及內分泌疾病相似，所以患者很容易會在各科別間來回轉診，甚至現在疫情仍在高峰，很多人還以為是「長新冠」的症狀，通常很難意識到必須找心臟內科檢查。心臟基金會副執行長趙庭興說，上述的蔡女士案例就是如此，起初因為走路、爬樓梯喘不過來，以為是肺臟有問題，先至胸腔科看醫生，但卻查不出病因，輾轉各科後才終於到心臟內科，差點延誤了最佳就醫時機。

趙庭興強調，心臟衰竭是65歲以上病患最常見的住院原因，每3人就有1人會在住院後1年內死亡，風險相當高，再加上日常生活受到影響，患者心理壓力很大，更可能影響到日常社交生活。

吳彥雯強調，心衰竭是一種慢性病，並不會一次治好，但隨著現在醫療進步、治療發展，心衰竭的治療和使用藥物是有辦法延長病患的壽命，也有機會讓病患回到正常生活。呼籲民眾，要注意自己身體狀況，不要以為年紀大容易累或喘是正常的。每天固定量血壓、心跳和體重，只要每天指數是穩定的就表示心臟功能是正常的。但也要記得固定到心臟科檢查，如遇到問題也不會延誤最佳就醫時間。

▲心臟基金會提醒，國內估計有近46萬心臟衰竭病患目前仍未被找出來，民眾日常生活中要特別留意。（圖／董妍廷攝）
▲心臟基金會提醒，國內估計有近46萬心臟衰竭病患目前仍未被找出來，民眾日常生活中要特別留意。（圖／董妍廷攝）

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