全聯公益禮盒「鑲金」的！邀3金設計師推5款「圓圓」包裝
全聯「夢想福利社」X設計師方序中聯名包裝正式在全聯近千家通路門市開賣！即日起至9/1限量推出「夢想福利社」公益商品預購，此次特別邀請曾獲金馬、金曲、金鐘的三金設計師方序中操刀整體主視覺設計，集結伊甸基金會桂圓核桃酥、唐氏症基金會的2款手作餅乾禮盒、勝利廚房檸檬蛋糕、愛盲基金會新鮮果乾，共5項商品參與本次包裝設計。
方序中設計師在記者會分享說道，為了實際體驗身障者面臨的困境，他自己和工作團隊，親身走訪基金會的庇護工場，讓大家透過設計包裝認識身心障礙者。透過很多不同的幾何形堆疊出一個圓形，而每個基金會就像聚合不同幾何形的能量變成圓形，『圓圓』不絕的前進，將基金會特色轉化為不同的圓形符號，呈現於包裝與後加工。利用不同的後加工、質地與表現手法，讓每個基金會的包裝有更多的溫度與質感。
他舉例，像是愛盲基金會幫助視障者，雖然眼睛看不清楚，卻擁有更敏銳的多重感官，因此外盒有點模糊的視覺，但用手摸可以感受到包裝上的特殊。唐氏症基金會的禮盒上有9顆不完美的圓型，表達在相近的外表下，每個人都是獨特的。
伊甸基金會幫助身心障礙，讓他們一步一步練習，付出更多的心力自我突破，透過線條穿過圓形符號，如同身障者自我突破重重關卡。讓不同的禮盒的設計都別具巧思，更富有意義。
因為疫情公益團體受到了不少的影響，希望透過設計當成輔助的角色。全聯福利中心行銷部協理劉鴻徵表示，公益禮盒不應該只是販賣愛心，觀察到公益禮盒的包裝有努力空間，因此想提供有質感、時尚的公益禮盒，讓大家不僅能在全聯方便購物，更能在買公益商品的同時，也幫助到弱勢團體的朋友，期望帶來倍數的業績成長。