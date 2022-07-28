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獨／中途貓餐廳吃四星美食　與喵星人看對眼就能帶回家

▲「浪愛有家中途貓餐廳」秉持先親訓貓咪再送養，可以降低棄養的機率，也可增加貓咪被領養的機會！（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲「浪愛有家中途貓餐廳」秉持先親訓貓咪再送養，可以降低棄養的機率，也可增加貓咪被領養的機會！（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-28 16:44:37

不管黑貓白貓、品種貓或是米克斯，只要與你有緣，就是好貓咪！新竹縣家畜疾病防治所日前開放讓民眾認養先前查獲的非法繁殖品種貓，引發不少名眾爭相抽籤搶認養，不過可別忘了，除了品種貓以外，還有許多可愛的米克斯喵星人也正在等家！台中霧峰於今年6月23日新開一間「浪愛有家中途貓餐廳」就秉持著提升浪貓領養率，特地從貓中途轉型餐廳，讓民眾可以一邊用餐，一邊與貓咪互動，除了幫助浪貓親訓，只要看對眼，就能將貓咪領養回家！

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▲「浪愛有家中途貓餐廳」的前身是在臉書從事貓咪就援及送養的一般貓中途。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲「浪愛有家中途貓餐廳」的前身是在臉書從事貓咪就援及送養的一般貓中途。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
「浪愛有家中途貓餐廳」的前身是一般的貓咪中途，只在臉書粉專從事救援以及送養，多年來已幫助超過上千隻貓咪找到家。但是創辦人康庭維（貓爸）在送養的過程中，發現有時領養人因為沒有先熟悉貓咪，也不知該如何與貓互動，而產生貓不親人的狀況，造成人與貓的壓力及負擔。為了降低貓咪被棄養以及提升新貓領養率，決定將單純中途改為中途貓餐廳，並規劃透明貓空間，讓民眾可以先到這裡與貓咪互動，同時親訓貓咪幫助其社會化，增加領養的機率！

▲店裡的貓咪，大多數都是民眾通報救援回來的浪貓。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲店裡的貓咪，大多數都是民眾通報救援回來的浪貓。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲透過民眾與貓咪玩耍互動，協助貓咪親訓增加領養率。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲透過民眾與貓咪玩耍互動，協助貓咪親訓增加領養率。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
「浪愛有家中途貓餐廳」受訪時表示，目前店裡除了有6隻成貓，還有20隻小幼貓，都是民眾撿到或是工作人員救援帶回來的。由於貓咪剛來時需要先行觀察健康狀況，因此都會先安置在「隔離區」的貓房裡，確認沒有傳染疾病、身體健康並施打疫苗後，確認適合認養的才會讓牠們輪流到「開放區」與人類互動，不合適的就先待在貓房裡，由有經驗的員工慢慢親訓。另外如果家裡已經有貓咪的民眾，店內也提供一間「貓房空間」，裡面有與住家類似的陳設，讓領養者一方便了解貓咪在家中時會怎麼活動，二方面也能帶家貓到這裡，觀察牠是否能與想領養的貓咪和平共處、甚至有良好的互動。

▲民眾可以一邊用餐，一邊欣賞「開放區」裡的貓咪玩耍。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲民眾可以一邊用餐，一邊欣賞「開放區」裡的貓咪玩耍。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲現場會有工作人員指導如何正確地與貓咪互動，增強貓咪的社會化。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲現場會有工作人員指導如何正確地與貓咪互動，增強貓咪的社會化。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
為了吸引更多不熟悉貓咪的人來餐廳看貓，店家也特地聘請四星級的飯店主廚設計一整套餐點，而貓爸也自豪地表示，在試營運期間，幾乎很少遇到客人未將餐點吃完，可知其美味程度相當足夠，而且還可以在一邊用餐的同時，一邊看貓咪玩耍，同時兼顧視覺與味覺，讓來訪民眾的身心靈以及味蕾，都能獲得療癒和滿足！

▲「浪愛有家中途貓餐廳」也聘請飯店主廚設計並烹煮套餐，色香味俱全。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲「浪愛有家中途貓餐廳」也聘請飯店主廚設計並烹煮套餐，色香味俱全。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
現階段「浪愛有家中途貓餐廳」一共收留26隻貓咪，分別是6隻成貓嶼20隻小幼貓，而目前已有2隻成貓與7隻幼貓會輪流在開放區供民眾認養。店家也表示，互動後只要覺得與合適的貓咪看對眼，貓爸就會審慎了解領養候選人是否對貓咪有足夠的認識，並告知養貓會遇見的困難，以及動保法棄養的開罰依據等等，讓領養人先行評估，確認有意願後就會在領養當天讓貓咪施打晶片，表示飼主需要開始對貓咪負責。如果是小貓，店家會後續追蹤到貓咪結紮為止，同時也會請領養人不定時回饋貓咪的照片或影片，讓更多人知道養貓的好處及優勢！「浪愛有家中途貓餐廳」也補充，由於領養人先前已經到店裡與貓咪互動過，也對貓咪有初步的認識，透過這樣的方式，真的能大幅降低貓咪被棄養的問題。

▲店貓「阿豹」經常在餐廳裡巡場。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲店貓「阿豹」經常在餐廳裡巡場。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲待在開放區的貓咪都相當親人，喜歡爬到人類的大腿上求關注。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲待在開放區的貓咪都相當親人，喜歡爬到人類的大腿上求關注。（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
目前「浪愛有家中途貓餐廳」並未接受捐款需求，而且許多送養人也未負擔貓咪檢查等費用，而貓咪所需要的飼料、罐頭、貓砂、清潔耗材以及醫療藥品等等，都是店家先行向銀行貸款來的，雖然不容易，但「浪愛有家中途貓餐廳」秉持著希望幫助浪貓找家的理念，了解貓咪吸引人之處，並讓貓咪符合領養人的期望，同時也能降低浪浪的數量，改善生活品質，而且有一隻親人又可愛的貓咪，絕對會讓自己的生活增添更多樂趣呢！（編輯：陳珮瑜）

▲小橘貓：什麼時候輪到我有家呢？（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
▲小橘貓：什麼時候輪到我有家呢？（圖／浪愛有家中途貓餐廳提供）
現在來看一段「浪愛有家中途貓餐廳」的介紹影片吧！

「浪愛有家中途貓餐廳」臉書：


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