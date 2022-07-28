獨／中途貓餐廳吃四星美食　與喵星人看對眼就能帶回家

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「浪愛有家中途貓餐廳」受訪時表示，目前店裡除了有6隻成貓，還有20隻小幼貓，都是民眾撿到或是工作人員救援帶回來的。由於貓咪剛來時需要先行觀察健康狀況，因此都會先安置在「隔離區」的貓房裡，確認沒有傳染疾病、身體健康並施打疫苗後，確認適合認養的才會讓牠們輪流到「開放區」與人類互動，不合適的就先待在貓房裡，由有經驗的員工慢慢親訓。另外如果家裡已經有貓咪的民眾，店內也提供一間「貓房空間」，裡面有與住家類似的陳設，讓領養者一方便了解貓咪在家中時會怎麼活動，二方面也能帶家貓到這裡，觀察牠是否能與想領養的貓咪和平共處、甚至有良好的互動。
為了吸引更多不熟悉貓咪的人來餐廳看貓，店家也特地聘請四星級的飯店主廚設計一整套餐點，而貓爸也自豪地表示，在試營運期間，幾乎很少遇到客人未將餐點吃完，可知其美味程度相當足夠，而且還可以在一邊用餐的同時，一邊看貓咪玩耍，同時兼顧視覺與味覺，讓來訪民眾的身心靈以及味蕾，都能獲得療癒和滿足！
現階段「浪愛有家中途貓餐廳」一共收留26隻貓咪，分別是6隻成貓嶼20隻小幼貓，而目前已有2隻成貓與7隻幼貓會輪流在開放區供民眾認養。店家也表示，互動後只要覺得與合適的貓咪看對眼，貓爸就會審慎了解領養候選人是否對貓咪有足夠的認識，並告知養貓會遇見的困難，以及動保法棄養的開罰依據等等，讓領養人先行評估，確認有意願後就會在領養當天讓貓咪施打晶片，表示飼主需要開始對貓咪負責。如果是小貓，店家會後續追蹤到貓咪結紮為止，同時也會請領養人不定時回饋貓咪的照片或影片，讓更多人知道養貓的好處及優勢！「浪愛有家中途貓餐廳」也補充，由於領養人先前已經到店裡與貓咪互動過，也對貓咪有初步的認識，透過這樣的方式，真的能大幅降低貓咪被棄養的問題。
目前「浪愛有家中途貓餐廳」並未接受捐款需求，而且許多送養人也未負擔貓咪檢查等費用，而貓咪所需要的飼料、罐頭、貓砂、清潔耗材以及醫療藥品等等，都是店家先行向銀行貸款來的，雖然不容易，但「浪愛有家中途貓餐廳」秉持著希望幫助浪貓找家的理念，了解貓咪吸引人之處，並讓貓咪符合領養人的期望，同時也能降低浪浪的數量，改善生活品質，而且有一隻親人又可愛的貓咪，絕對會讓自己的生活增添更多樂趣呢！（編輯：陳珮瑜）
現在來看一段「浪愛有家中途貓餐廳」的介紹影片吧！
「浪愛有家中途貓餐廳」臉書：