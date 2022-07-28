賈靜雯阻止女兒PO火辣比基尼 「畫面太性感」大喊NO！
賈靜雯近日作品不斷，主演的《媽，別鬧了！》深受觀眾喜愛之外，與女兒Angel的配音電影《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》將於8月5日在台上映。賈靜雯今（28日）出席記者會，透露女兒目前對進入演藝圈沒想法，聊到老公修杰楷是否加入《來吧！營業中》第二季，她則要記者「去問本人」，自己什麼都不知道。
Angel首度接觸配音工作，賈靜雯透露女兒很緊張，所以事前會把台詞印下來，拜託媽媽陪練。對於第一次跟女兒工作，是否看到未見過的一面？賈靜雯讚女兒聰明、學習力快，「她有點像我，自我要求比較高，我很常跟她說工作要認真對待，所以她提議要印出來我很高興，我沒特別教她技巧，只是她看過電影，所以知道這是什麼」。
問及女兒是否因此對演藝圈產生興趣，賈靜雯表示網路世代發達，她也喜歡自媒體，自己也從女兒身上學到不少年輕人流行的東西，「至於你說走不走演藝圈，你想就有，你讀完書有興趣，你要發展也OK，就看她自己的想法」，賈靜雯也爆料女兒曾要上傳比基尼照片，但過於性感被她阻止，「我說NO，下次我跟妳一起穿才可以PO」。
賈靜雯透露曾有電影找女兒試鏡，但她還很害羞、尚未準備好，沒心思在這方面上，「目前聽她的選項沒有（演藝圈），她喜歡畫畫，執著畫畫，喜歡動漫、電腦繪圖，她有問能不能去韓國、日本讀書，我當然是鼓勵」，也提到Angel因為喜歡動畫，此次才會接下配音，「她也想瞭解這是什麼工作」。
賈靜雯的老公修杰楷傳出有望加入《來吧！營業中》第二季，但賈靜雯表示：「我真的不知道，不要從我這邊探口風，自己去問，我目前還沒有聽到。提及近日出車禍的林志穎，她也呼籲大家：「不管開什麼車都要很小心！」
此外，賈靜雯今記者會場地對面，恰巧有掛著《媽，別鬧了！》她與比莉的廣告看板，賈靜雯就笑說，一直被媽媽看著，感受奇特。