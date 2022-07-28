3倍傳染力！BA.2.75恐成主流毒株　日本已現第7波疫情

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由於並非所有確診者都會接受基因定序，因此西浦博試算指出，目前全日本BA.2.75應佔新增感染者的0.61%左右，若一天新增3萬個新症，當中184人會感染BA.2.75病毒。
西浦博強調，種種跡象都顯示出，BA.2.75已經在東京都內廣泛傳播。參考印度的經驗，在第7波疫情結束前，BA.2.75將取代現有毒株成為主流。BA.2.75於6月首次在印度被發現，病毒開始在印度也開始持續擴散，逐漸取代BA.5病毒株。
BA.2.75是Omicron BA.2發展變異而成的新亞種，相比BA.2、BA.2.75有多9個的突變，其中一個氨基酸突變被指有機會增加其免疫脫逸能力。厚生勞動省在專家會議中引述美國阿肯色州立大學的研究表示，BA.2.75在印度的傳播速度，比BA.5還要快3.24倍，且從病毒結構看來，BA.2.75更容易引發突破性感染與再度感染。專家指出，一旦BA.2.75持續蔓延，並成為主流毒株，不排除可能會再度引發第8波疫情。
根據《NHK》報導，日本27日新增20萬9694例確診，打破7月23日的最高紀錄20萬930例，創下疫情爆發以來的新高，累計確診1192萬1934例。世界衛生組織（WHO）27日公布最新統計指出，日本截至24日為止的一周內新增逾96萬9068例確診，成為全球一周累計確診數最高的國家。