小米手環7半價「這2天」快去搶！週末再用1元競標除濕機
小米台灣從今(28)日起至8/7在信義香堤大道南段（新光三越台北信義新天地A9與A11間）開設小米快閃店，看準一級戰區信義商圈帶來的龐大人流，以星系探險為概念打造快閃店，除了展示新品Xiaomi 12系列之外，同時打造「米星系啟航」、「萌寵星球」、「食物風暴」、「萬有吸力」、「登陸米星球」與「智慧生活牆」等六大星系展區。每天還有對5折起的商品，像是Xiaomi 手環 7對折價，除了開展首日，還有7/30、8/30可以搶買，並於週末舉辦1元競標。
小米快閃店展出時間將舉辦闖關任務，完成任務還可兌換限量小米太空噴霧瓶。同時規劃一系列單點限定的超殺優惠與活動，活動期間，每日精選一項熱門產品限量下殺最高5折，如7/28、7/30與8/3有Xiaomi 手環 7限量5折優惠、8/2推出Xiaomi 筋膜按摩槍限量5折優惠、8/6推出Xiaomi 空氣淨化器 4限量76折優惠等，限量優惠商品，售完為止。
針對週末，7/30、7/31以及8/6、8/7舉辦一元競標、有獎徵答等活動。但需先至活動頁面報名。活動現場一元競標商品，包含Xiaomi 智慧除濕機（售價8,995元）、米家掃拖機器人 1C（售價6,995元）、小米智慧氣炸鍋 3.5L（售價1,995元）。