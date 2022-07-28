巷仔內／起跑衝刺！陳時中狂吸婆媽票　簡短回應夠到位

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近來陳團隊啟動與黨籍26位市議員參選人合辦的見面會行程，即使起初設定就是近距離客廳會，並非如投票日前的大造勢，但陳時中人氣實在太旺，屢屢爆場，其進場時更多次「塞車」。
更讓人關注的是，婆媽對於「阿中旋風」更是沒有抵抗力，原先各界評估最能吸「婆媽票」的蔣萬安看了恐是緊張萬分。
綠營人士分析，原先確實擔心陳時中在婆媽選票上的掌握，雖不至於有劣勢，但恐也討不到太大優勢。沒想到正式開跑之後，陳時中所到之處擠滿婆媽，更有不少人會興奮尖叫，在基層不少婆媽也頻頻打聽，「明天阿中要去哪裡？」
地方人士透露，陳時中與議員的見面會本周才剛啟動，幾天下來最大的發現就是，陳時中講話不拖泥帶水，表達語意精準到位，包含婆媽在內的眾多支持者總被陳時中的妙語如珠逗樂，不少人參加完活動後，馬上詢問工作人員下一場在哪，因為「都想跟著阿中趕場」。
據記者近身觀察，陳時中除了演講魅力驚人外，其更在見面會場合中當起主持人，替自己與合辦見面會的議員喊「凍蒜」，就連里長也能一一唱名，與肩負防疫重任的指揮官形象有所反差，但不變的是，真誠以對的態度，都讓人民買單。
另外，陳時中近來受訪時，即使語氣沒有太明顯的激昂起伏，回答也相當簡短，但語意到位，幾乎可以說是一針見血、金句連發，幾乎都能直接成為「新聞標題」，直接讓選戰大大升溫。
即使選戰才剛起跑，跑基層的時間確實比競選對手蔣萬安、黃珊珊都短，但就「學習能力」、「領悟力」來說，陳時中起跑衝刺相當快速，馬上就能進入選舉模式。在極有可能三腳督的台北選戰中，「阿中旋風」能否在最後將選票全刮進票箱，各界都高度關注。