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巷仔內／起跑衝刺！陳時中狂吸婆媽票　簡短回應夠到位

▲陳時中投入選舉後，所到之處總能吸引不少人要求合影。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中投入選舉後，所到之處總能吸引不少人要求合影。（圖／翻攝自陳時中臉書）

記者黃宣尹／特稿

2022-07-28 17:25:492022-07-28 17:31:50

民進黨台北市長參選人陳時中7月13日獲徵召，並於18日正式卸任疫情指揮官職務，投入年底台北市長選戰。參選至今短短時間裡，陳時中拋下「包袱」，在基層跑攤時大展親和，不但自己喊起凍蒜，還可以一一唱名里長貴賓，一連串真誠動作吸納諸多婆婆媽媽的尖叫聲與掌聲，而回答媒體提問時，也幾乎都能一針見血成為新聞標題。快速進入「選舉模式」的陳時中現在在台北基層颳起「阿中旋風」，至於能否在最後將選票全刮進票箱，想必讓支持者有非常多的期待。

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▲陳時中分別與黨籍26位議員合辦見面會，即使在深藍的文山區，人潮也相當踴躍。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲陳時中分別與黨籍26位議員合辦見面會，即使在深藍的文山區，人潮也相當踴躍。（圖／翻攝自陳時中臉書）
參選至今不過2個多禮拜，陳時中脫下防疫指揮官的背心，剪了頭髮、換上新鞋深入基層，與民眾互動密切，肢體接觸自然到位，簽名、擊拳、勾手拍照樣樣來，甚至不乏主動出擊，完全不像選舉生手。

近來陳團隊啟動與黨籍26位市議員參選人合辦的見面會行程，即使起初設定就是近距離客廳會，並非如投票日前的大造勢，但陳時中人氣實在太旺，屢屢爆場，其進場時更多次「塞車」。

更讓人關注的是，婆媽對於「阿中旋風」更是沒有抵抗力，原先各界評估最能吸「婆媽票」的蔣萬安看了恐是緊張萬分。

綠營人士分析，原先確實擔心陳時中在婆媽選票上的掌握，雖不至於有劣勢，但恐也討不到太大優勢。沒想到正式開跑之後，陳時中所到之處擠滿婆媽，更有不少人會興奮尖叫，在基層不少婆媽也頻頻打聽，「明天阿中要去哪裡？」

地方人士透露，陳時中與議員的見面會本周才剛啟動，幾天下來最大的發現就是，陳時中講話不拖泥帶水，表達語意精準到位，包含婆媽在內的眾多支持者總被陳時中的妙語如珠逗樂，不少人參加完活動後，馬上詢問工作人員下一場在哪，因為「都想跟著阿中趕場」。

據記者近身觀察，陳時中除了演講魅力驚人外，其更在見面會場合中當起主持人，替自己與合辦見面會的議員喊「凍蒜」，就連里長也能一一唱名，與肩負防疫重任的指揮官形象有所反差，但不變的是，真誠以對的態度，都讓人民買單。

另外，陳時中近來受訪時，即使語氣沒有太明顯的激昂起伏，回答也相當簡短，但語意到位，幾乎可以說是一針見血、金句連發，幾乎都能直接成為「新聞標題」，直接讓選戰大大升溫。

即使選戰才剛起跑，跑基層的時間確實比競選對手蔣萬安、黃珊珊都短，但就「學習能力」、「領悟力」來說，陳時中起跑衝刺相當快速，馬上就能進入選舉模式。在極有可能三腳督的台北選戰中，「阿中旋風」能否在最後將選票全刮進票箱，各界都高度關注。

▲卸下防疫指揮官後，陳時中快速轉換成「選舉模式」，吸納不少婆媽支持者。（圖／顏若芳辦公室提供）
▲卸下防疫指揮官後，陳時中快速轉換成「選舉模式」，吸納不少婆媽支持者。（圖／顏若芳辦公室提供）

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