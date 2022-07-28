日男特製「魔法書」！黑暗中字體發光 網見成品全跪了
相信不少人都看過電影《哈利波特》或是漫畫《魔法少年賈修》，無論是拿起魔杖施法，或是翻閱神秘的魔法書，彷彿都能讓人瞬間感受到魔力。日本一名網友為了實現這樣的夢想，自製一本會發光的「魔法書」，網友看了都直呼：「根本是《魔法少年賈修》裡的魔書！」
推特用戶@mikel_cresson本身擁有一雙巧手，經常DIY一些稀奇古怪的道具，日前推主利用百元材料，做了一本會發光的魔法書，不僅看起來奇幻又搶眼，還可以在晚上當「照明燈」使用，既特殊又實用！
推主也大方分享製作方法，他先在Amazon平台上網購了一本封面是魔幻風格的筆記本，將筆記本先舊化處理，再拆下一老相框當作書邊，然後花了800元日幣（大約174元台幣）購買透明螢光膠帶，利用鋸齒狀的剪刀剪出1至2毫米的分段小塊，接著再慢慢拼湊、一字一字地以不同角度貼在筆記本上，最後才完成一整頁密密麻麻的「魔法文字」。
推主也坦言雖然製作方式不難，但是相當耗時，再也不想做第2次。不過網友看了成品後都紛紛大讚：「這本魔法書拿在手上翻閱，整個超有氣勢的」、「想到《魔法少年賈修》」、「好酷啊，感覺也可以做成魔法斗篷」、「好想做一本看看」，現在一起來看看魔法書的影片吧！（編輯：陳珮瑜）