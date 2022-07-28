泡麵也能是輕食、宵夜首選？老饕同推超經典「這一碗」

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根據統一企業官網資料，最初是以台南傳統麵食為發想，於1971年研發團隊開發出「統一麵」，並附加獨特肉燥風味油包，創造出第一款有調味包的速食麵，而「統一調合米粉」則是在1973年問世，有別於競品的麵條，「統一調合米粉」做出市場區隔，讓米粉愛好者能夠選擇，而該產品特有的Q彈口感、搭配經典的油蔥肉燥，清爽的湯頭與配料融為一體，多年來擄獲不少老饕的胃口。
不少人的宵夜選擇是泡麵，但熱量卻讓不少夜貓子望之卻步，然而一碗「統一調合米粉」的熱量僅有251大卡。因此有不少營養師在Instagram提到，宵夜時間嘴饞的時候，「統一調合米粉」是輕食搭配好選擇。
貼文一出引發熱烈討論，網友紛紛回應「米粉控+1 這個米粉超香的，湯的油蔥香根本是靈魂」、「泡麵界極品！袋麵才241大卡」、「這個有些賣場貨進的少，要碰運氣才買的到」、「我都買袋裝的放進麻辣燙裡！馬上軟超好吃」、「真的很多人不懂這個米粉好吃在哪」、「這款真的是要吃完才知道深藏不露！反而是很少吃米粉的我都愛上它」、「個人覺得CP值很高，超愛」。
不過也有網友認為，統一米粉的「份量」是一大缺點，「我也是米粉控，但這份量只能塞牙縫」、「缺點就是份量少了點，我都要自己加菜之類的進去」、「我也愛吃，可是這個只能當點心，超級吃不飽」、「我消夜會吃，但都要吃到2碗」。