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泡麵也能是輕食、宵夜首選？老饕同推超經典「這一碗」

▲「統一調合米粉」做出市場區隔，讓米粉愛好者能夠選擇，而該產品特有的Q彈口感、搭配經典的油蔥肉燥，清爽的湯頭與配料融為一體。（圖／品牌提供）
▲「統一調合米粉」做出市場區隔，讓米粉愛好者能夠選擇，而該產品特有的Q彈口感、搭配經典的油蔥肉燥，清爽的湯頭與配料融為一體。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-07-28 19:00:00

現代人講求效率，而泡麵便宜、省時的特性，使它成為極受歡迎的飲食選擇，無論是作為正餐或宵夜都適合。而台灣泡麵種類多元，有網友分享自己特別愛吃統一系列的「調合米粉」，貼文意外掀起熱議，不少饕客紛紛響應。

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日前一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示：「本人是米粉控，走進一間店只要菜單有米粉就點米粉的那種，身為米粉狂熱者，忙的時候快速泡碗統一肉燥米粉，真的是很方便也很幸福」原PO更表示曾親身實測，其實只要1分鐘就可泡熟。他說前陣子公司團購泡麵，自己也訂購一箱統一肉燥米粉，原本感到不解的同事，在吃了之後秒懂。他也問道：「剛好最近居家，根本是居家上班的宵夜救星~好奇這裡也有米粉同好嗎？」

▲不少人的宵夜選擇是泡麵，但熱量卻讓不少夜貓子望之卻步，然而一碗「統一調合米粉」的熱量僅有251大卡。（圖／品牌提供）
▲不少人的宵夜選擇是泡麵，但熱量卻讓不少夜貓子望之卻步，然而一碗「統一調合米粉」的熱量僅有251大卡。（圖／品牌提供）
根據統一企業官網資料，最初是以台南傳統麵食為發想，於1971年研發團隊開發出「統一麵」，並附加獨特肉燥風味油包，創造出第一款有調味包的速食麵，而「統一調合米粉」則是在1973年問世，有別於競品的麵條，「統一調合米粉」做出市場區隔，讓米粉愛好者能夠選擇，而該產品特有的Q彈口感、搭配經典的油蔥肉燥，清爽的湯頭與配料融為一體，多年來擄獲不少老饕的胃口。

不少人的宵夜選擇是泡麵，但熱量卻讓不少夜貓子望之卻步，然而一碗「統一調合米粉」的熱量僅有251大卡。因此有不少營養師在Instagram提到，宵夜時間嘴饞的時候，「統一調合米粉」是輕食搭配好選擇。

貼文一出引發熱烈討論，網友紛紛回應「米粉控+1 這個米粉超香的，湯的油蔥香根本是靈魂」、「泡麵界極品！袋麵才241大卡」、「這個有些賣場貨進的少，要碰運氣才買的到」、「我都買袋裝的放進麻辣燙裡！馬上軟超好吃」、「真的很多人不懂這個米粉好吃在哪」、「這款真的是要吃完才知道深藏不露！反而是很少吃米粉的我都愛上它」、「個人覺得CP值很高，超愛」。

不過也有網友認為，統一米粉的「份量」是一大缺點，「我也是米粉控，但這份量只能塞牙縫」、「缺點就是份量少了點，我都要自己加菜之類的進去」、「我也愛吃，可是這個只能當點心，超級吃不飽」、「我消夜會吃，但都要吃到2碗」。

▲台灣泡麵種類多元，省時的特性，使它成為極受歡迎的飲食選擇，無論是作為正餐或宵夜都適合。（圖／品牌提供）
▲台灣泡麵種類多元，省時的特性，使它成為極受歡迎的飲食選擇，無論是作為正餐或宵夜都適合。（圖／品牌提供）

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