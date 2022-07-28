土耳其熱浪發威　10省氣溫飆破40度

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土耳其國家氣象局（Turkish State Meteorological Service）預測，27日至本週末期間，10省的氣溫將飆破攝氏40度。東南地區，尤其是已經相當炙熱的地點，氣溫將再升高4至6度。
例如到31日前，以酷夏聞名的尚勒烏爾法（Sanliurfa）氣溫將在40至43度之間，鄰省迪亞巴克爾（Diyarbakir）則落在40至42度間。
西部的愛丁（Aydin）及丹尼茲利（Denizli）、南部的卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）、卡利斯（Kilis）、加濟安泰普（Gaziantep）及東南部的錫爾特（Siirt）、巴特曼（Batman）及阿德亞曼（Adiyaman）氣溫料將超過40度。
多數沿海城市的民眾赴海灘消暑，內陸地區居民則前往湖泊甚至噴泉等地，盼遠離令人窒息的高溫。
除了民眾，動物同樣受到高溫影響，土耳其南部麥新（Mersin）動物園為動物提供「岩盤」蔬果，並每天灑水兩次降溫。工作人員也為熊、猴子等動物奉上含西瓜、蘋果、柳橙、草莓、香蕉及葡萄的消暑冰品。
麥新動物園獸醫謝內爾（Onur Can Şener）昨天對國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）表示，氣溫升高時，動物會感到「壓力」，往往也吃得更少，因此他們試著提供水果冰、常常幫動物洗澡、灑水等，以預防這種情況。（編輯：韋樞）1110728