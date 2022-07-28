超香！阿樂「胸猛身材」尬上熊霓　全場男性忘記呼吸

節目《綜藝新時代》本週由浩子、阿翔、籃籃、鄭楠鐘、阿樂和熊霓，帶大家到基隆體驗救生員的一日，職人陳若翔穿著象徵救生員的紅色短褲，帥氣從海上開著快艇出場。陳大哥說自己從事救生員已經35年，浩子馬上好奇發問：「總共救過多少人?」陳大哥自豪地回「一個人都沒有」，讓全場驚嘆：「有他在的地方就不會出事，根本天生的幸運星！」
陳大哥讓大家體驗魚雷浮標救生、搶期訓練、救溺水的人、心肺復甦術，他提醒要下水前一定要暖身，浩子、阿翔搶先互拉示範，沒想到浩子不知道是「真腳滑」，還是「真狡猾」，一腳踢到「小翔翔」，讓阿翔一臉痛苦表示：「不要每次暖身都玩這招！」
接著換阿樂跟熊霓示範互背，本身就穿著火辣比基尼的阿樂，被熊霓一頂起來後，傲人上圍呼之欲出，伴隨著筋被拉開的叫聲，超香畫面讓全場男性忘了呼吸，浩子也開玩笑說：「畫面這麼香可以嗎？」接著籃籃也不甘示弱，一把就跳到鄭楠鐘的身上開始深蹲，過程中還不時發出喘息聲，籃籃自肥的舉動讓浩子不滿表示：「這到底是甚麼熱身?」籃籃一臉陶醉地說：「我在熱戀。」
接下來是搶旗環節，在女子組比賽時，浩子故意變換旗子的位置，讓3位女生起來後像無頭蒼蠅一樣到處跑，熊霓找到之後就馬上舉手，沒想到阿樂跟籃籃聯手放倒她，還把她正面朝上邊用腳搔癢，畫面極為養眼。最後職人宣布熊霓獲勝後，籃籃抱怨:「她不能藏在那種地方啦！」浩子故意問要藏哪裡？熊霓便原地示範把棒子插進胸前，讓浩子跟陳大哥超有默契說：「那是真的夾很緊！」