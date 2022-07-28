蘇系立委陪林佳龍板橋吃麵線　蘇貞昌指新北建設停滯

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蘇貞昌說，他把全國200億元的1/5給新北，光板橋有7停車場，有3個已經核定3年到現在進度是0，林佳龍當過交通部長，當時就林規劃、核定，現在林能夠來，他相信一定能抓出問題；桃園執行率74％、高雄92％。
「建設要中央地方一條龍，新北交通一定通」，林佳龍說，新北要大翻新，從交通做起，不管環狀捷運線核定加速推動、停車場立體化，地方政府如果進度可以在家快一點，大家能夠盡快享受便利的交通與停車。
蘇貞昌來說，地方、中央要一條心，中央補助新北光學校改建66億經費、板橋就10億，卻看到有議員要下跪，不過該議員是性情中人，他也認識，他覺得要感謝侯友宜也可以，但也要說有7％經費是中央給。
林佳龍說，新北要跟台北平起平坐，新北家台北互補、一起共好，過去是蘇貞昌擔任縣長時奠定時基礎，到現在也已經17年了，新北市長侯友宜也12年了，他自己做好準備，因為城市的進步是接力賽，一棒接一棒跑更快。
至於蘇系立委全到場支持，蘇貞昌說，這是全體大家再一起，每個人都想讓林佳龍把長年學識、經驗、執行力、魄力他出來，相信一定會馬上做出各方面政績，大家齊心合力，他不但希望林佳龍當市長，議員也可以全壘打。
蘇貞昌表示，新北人口最多，光板橋就55萬人，比其他13縣市人口多，新北不只板橋，未來他會陪林佳龍到各處走走看看，讓地方新北市民看到林佳龍能力與誠意，希望大家給林佳龍機會。