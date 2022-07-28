柯以柔曬空白配偶欄開心離婚 郭宗坤嘆「心存一絲期望」
先前活躍於外景主持的柯以柔，與名廚郭宗坤2017年爆出婚變後，就毅然決然訴請離婚，現在則透過開直播販售商品養孩。柯以柔日前打贏官司，今（28）日開心曬出「空白的配偶欄」宣布恢復單身，事實上，郭宗坤日前也發文吐露心聲，當時似乎對這段婚姻，還抱有一些期待。
柯以柔經歷4年7個月、超過1650個日子、6次調解、將近20次開庭，也總共面對過6個法官，她欣慰地說：「打了一場又一場的仗，終於等到今天，感謝司法，讓我覺得堅持是對的，讓我相信公理正義仍然存在。」同時祝福前夫郭宗坤能誠實面對、勇敢扛起自己應負的責任，而經紀人也向《NOWnews今日新聞》表示柯以柔已把心情紀錄在臉書上，目前不再另做回應。
事實上，郭宗坤前天也有在臉書上分享心情：「在不消耗完心裡所有的期待以前，是沒有辦法輕易地說再見的。其實仔細想想，沒什麼是真的放不下的。只不過是因為心裡還存留著一點點期望，總覺得自己還能盼到等到。」今天稍早也替自己勵志喊話：「為了孩子們，我要撐著身體，更努力工作，好好陪你們到長大。」而在柯以柔證實成功離婚後，則回了「謝謝妳」3字，看來2人在結束婚姻後，對彼此都抱持著祝福心態，讓事件和平落幕。