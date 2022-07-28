T1／T1 Wish希望列車　呂濟而、陳靖寰前進嘉義

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為了幫助這群偏鄉學童，聯盟不僅和合作伙伴台灣運彩、Bybit、台灣中油、摩曼頓、星裕國際Wilson共同捐贈各種運動用品物資給小球員們，也派出兩位球星陳靖寰與呂濟而擔任一日教頭，親身指導各種獨門籃球技巧，好好為小球員們上了一堂職業級籃球課。
台灣運彩總經理林博泰說：「台灣運彩協助政府發行國家的運動彩券，大家每買100元運彩，就會有10元自動挹注到國家運動發展基金，用來提升國內的運動環境及產業，培育更多優秀的體育人才，對於下一代的培育，更是台灣運彩著重的目標，所以期望藉由『T1 Wish希望列車』為偏鄉學童帶來幫助，讓他們能夠愛上運動，享受運動的樂趣。」
今日活動分為「特別訓練營」與「矛盾鬥牛賽」，經過將近半個小時的特訓，小球員們分成兩隊，由陳靖寰與呂濟而分別領軍展開「矛盾鬥牛賽」，兩人賽前還加碼趣味賭注，輸家得要學贏家球隊的應援舞，比賽開始，只見小球員們賣力奮戰，兩位教頭大哥哥也在旁不斷加油激勵，最後還乾脆下場小秀身手，圓了小球員們和職籃球星同場較勁的夢想，最後由呂濟而領軍的「企鵝隊」奪勝，陳靖寰願賭服輸，賽後當場現學現賣跳起獵鷹應援舞。活動尾聲，陳靖寰和呂濟而還在現場開起小型簽名會，小球員們全都把握難得機會，爭相索取簽名、合影，並親筆寫下感謝小卡回贈給兩位球星，表達感謝之意。
陳靖寰說：「第一次來到布袋，真的感覺到這個地方溫暖人情味，小球員們又熱情又可愛，希望未來這些小球員們都能夠朝自己的籃球夢前進，我會為他們加油！」新塭國小籃球隊年紀最小的球員8歲洪梓鈞也開心地說：「好好玩，雖然以前沒有看過教練大哥哥的比賽，但以後我一定幫大哥哥加油！」
2022 T1 Wish希望列車圓滿落幕，聯盟會長錢薇娟表示：「聯盟連3週走進偏鄉送愛心、做公益，我們從宜蘭到花蓮再到嘉義，看到了很多小朋友們雖然因為一些資源不如大城市的小孩，但他們對於籃球的熱愛與投入卻絲毫沒受到任何影響，真的令我感動，今年T1 Wish希望列車圓滿落幕，但聯盟投入公益的腳步不會停歇，未來將持續推動基層籃球，為台灣籃壇培育更多優秀的人才。」