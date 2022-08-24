我是首投族／林韋彤認同黃珊珊　18歲公民權複決樂觀其成

我是廣告 請繼續往下閱讀
再來是柯文哲身為一個醫生，柯在台大醫院的故事也很勵志，這讓林韋彤願意相信他，而黃珊珊做為柯的副市長，坦言如果陳時中、蔣萬安與黃珊珊出來角逐台北市長，自己願意繼續支持黃珊珊，即使她是代表親民黨也沒有關係，因為曾在同一個團隊做事，林韋彤也相信同一個團隊出身的黃珊珊。
其實，林韋彤說在同儕及學校之間，鮮少會談到政治的議題，也不會談各自的投票意願，或是要投給誰。因為從小，家裡的人就告訴他，在外、在學校都盡量不要談到政治，或許是因為政治人物提的話題都離自己太遠，也或許是政治人物對還是學生的自己，可能影響力還沒有那麼大，久而久之對政治話題也就沒有那麼感興趣。當然，對政治冷感也有一部分是為了避免跟同儕朋友因討論而引起糾紛。
談起各參選人、候選人的政見，林韋彤說現在還沒有特別關注，但自己對於「18歲公民權」議題會特別留意，主要是「18歲公民權」可以讓年輕人提早2年表達自己意見，投下神聖的一票是很正面的。
另外，對於「機車路權」林韋彤也很在意，主要是大學生上下學，不是搭乘大眾交通工具就是騎機車，而在台北，整個道路規劃對於機車族真的不太友善，像是騎在橋上，機車道都過於狹窄，機車族也常常與公車、計程車還有違停的車輛爭道，不外乎就是希望有一條可以安全回家的路，希望參選人可以多聽聽年輕人的心聲。