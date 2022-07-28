高雄市疫情趨緩　8月1日起調整22社區站看診時段

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衛生局提醒市民朋友，如出現發燒、疲倦、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀等應停止上班上課，並自行使用家用快篩試劑，或就近前往基層診所看診篩檢；若篩檢陽性，可使用視訊診療或至高市22處社區站或192家基層合約院所提供看診、判陽、給藥服務，可至高雄市衛生局網站查詢詳細社區站或合約院所看診時段。
衛生局也指出，研究兒童完整接種疫苗，對於預防重症達80至90％保護力，預防 MIS-C有效性更可達90％以上，提醒家中有6個月以上至嬰幼兒的家長，應儘速安排小朋友完成疫苗接種，讓家中小寶貝能儘速獲得疫苗保護力。家長可逕上衛生局全球資訊網瀏覽高市224家幼兒疫苗合約院所名單，也可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」 預約，或直接電洽幼兒疫苗合約院所預約接種。
另外，根據衛生統計近一週自登革熱高流行風險區入境居家檢疫人數達428人，為避免登革病毒伺機入侵社區，28日上午市府登革熱工作小組針對工地及空地菜園稽查。現場查獲菜園儲水桶未加蓋而孳生大量病媒蚊，此外，堆積保麗龍盒、塑膠袋等廢棄物，以及擋土板用塑膠管內部均有積水現象，總計3處積水容器已孳生病媒蚊。
市長陳其邁也呼籲，落實社區環境整頓及「巡、倒、清、刷」以降低社區病媒蚊密度，如有種植花草蔬菜務必注意避免儲水，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等警示症狀，應儘速就醫並主動告知TOCC，嚴防登革熱疫情發生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。