COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄市疫情趨緩　8月1日起調整22社區站看診時段

▲高雄市自8月1日起，調整22處社區站及假日、夜間合約院所看診時段，其中，小港森林公園站將撤站，改於小港醫院社區篩檢站設置，高雄展覽館旁新光停車場車來速站取消下午時段。(圖／高市府提供)
▲高雄市自8月1日起，調整22處社區站及假日、夜間合約院所看診時段，其中，小港森林公園站將撤站，改於小港醫院社區篩檢站設置，高雄展覽館旁新光停車場車來速站取消下午時段。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-28 21:16:57

高雄市今（28）日新增2340例確診個案，由於疫情已連續7週穩定趨緩，自8月1日起，調整22處社區站及假日、夜間合約院所看診時段，其中，小港森林公園站將撤站，改於小港醫院社區篩檢站設置，高雄展覽館旁新光停車場車來速站取消下午時段，同時，高市籍65歲以上長者接種第4劑疫苗領700元禮券，至7月31日止。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲7月28日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲7月28日高雄市疫情總覽。(圖／高市府提供)
▲高市府也針對造船廠117名員工進行3次PCR採檢，一採共檢出10人陽性反應，其中8人為新確診個案。(圖／高市府提供)
▲高市府也針對造船廠117名員工進行3次PCR採檢，一採共檢出10人陽性反應，其中8人為新確診個案。(圖／高市府提供)
高市府也針對造船廠117名員工進行3次PCR採檢，一採共檢出10人陽性反應，其中8人為新確診個案。衛生局指出，相關檢體有部分經基因定序，因病毒量不足，Ct值偏高而失敗外，共完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2。而3位同住家人有2位孩童經基因定序確診為BA.5個案。總計3位為BA.5，4位為BA.2。

▲落實居家檢疫3+4，慎防境外移入。(圖／高市府提供)
▲落實居家檢疫3+4，慎防境外移入。(圖／高市府提供)
衛生局提醒市民朋友，如出現發燒、疲倦、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀等應停止上班上課，並自行使用家用快篩試劑，或就近前往基層診所看診篩檢；若篩檢陽性，可使用視訊診療或至高市22處社區站或192家基層合約院所提供看診、判陽、給藥服務，可至高雄市衛生局網站查詢詳細社區站或合約院所看診時段。

衛生局也指出，研究兒童完整接種疫苗，對於預防重症達80至90％保護力，預防 MIS-C有效性更可達90％以上，提醒家中有6個月以上至嬰幼兒的家長，應儘速安排小朋友完成疫苗接種，讓家中小寶貝能儘速獲得疫苗保護力。家長可逕上衛生局全球資訊網瀏覽高市224家幼兒疫苗合約院所名單，也可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」 預約，或直接電洽幼兒疫苗合約院所預約接種。

▲落實社區環境整頓及「巡、倒、清、刷」以降低社區病媒蚊密度。(圖／高市府提供)
▲落實社區環境整頓及「巡、倒、清、刷」以降低社區病媒蚊密度。(圖／高市府提供)
另外，根據衛生統計近一週自登革熱高流行風險區入境居家檢疫人數達428人，為避免登革病毒伺機入侵社區，28日上午市府登革熱工作小組針對工地及空地菜園稽查。現場查獲菜園儲水桶未加蓋而孳生大量病媒蚊，此外，堆積保麗龍盒、塑膠袋等廢棄物，以及擋土板用塑膠管內部均有積水現象，總計3處積水容器已孳生病媒蚊。

▲預防登革熱清除孳生源。(圖／高市府提供)
▲預防登革熱清除孳生源。(圖／高市府提供)
市長陳其邁也呼籲，落實社區環境整頓及「巡、倒、清、刷」以降低社區病媒蚊密度，如有種植花草蔬菜務必注意避免儲水，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等警示症狀，應儘速就醫並主動告知TOCC，嚴防登革熱疫情發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

藍寶石最後催票　史哲忿忿不平：父親節快帶父親看歌廳秀

高雄BA.5群聚船廠員工定序出爐　已完成7案無BA.5檢出

造船廠BA.5再添2兒童　陳其邁籲打疫苗、戴口罩、勤洗手

原愛國婦人會館重啟　首展「美力年代」渡邊直美跨海參展

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.96%23.04%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀