澳洲台灣影展今登場　台灣影人樓一安、黃姵嘉出席

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另外，大會與台灣國際酷兒影展合作推出的「酷兒單元」，包含由已故同志作家暨導演陳俊志遺世小說發展而成的作品《台北爸爸紐約媽媽（未完成）》、紀錄原住民性別少數如何在部落中努力發出聲音的《歌舞的我們》等主題作品。
文策院院長李明哲表示，文策院協助國內產業佈局海外市場，除了積極參與重要影視市場展會，銜接合資合製、人才培育與人脈網路等跨國合作，也期待透過協辦世界各地的台灣主題影展，針對在地消費市場屬性行銷台片，深化台灣文化內容的國際品牌印象，也讓當地產業了解台灣是亞洲最佳的合作夥伴。
駐雪梨辦事處處長范惠君致詞時肯定台灣影人及文策院推動台灣影藝邁向國際發光發熱，感謝商會與僑界的贊助，而影展也獲文化部台灣文化光點計畫及新州政府支持，顯示團隊表現備受肯定。
范惠君表示，本屆精選片單展現了台澳共享的自由表述權利與民主價值，讓澳洲朋友們能夠深刻體會台灣電影中的豐富情感，深入瞭解台灣。
文策院今年設立短片競賽獎項，將從來自大洋洲、亞洲及北美的作品中評選出5部優質佳作，並於8月13日由大會公佈首獎，獎勵創作新秀。
另外，文策院將在7月30日舉辦2場產業座談，第一場由文策院全球市場處處長王詠怡、內容策進處國際合資組專員黃資棻、澳洲製片 Kylie du Fresne，以及 Michael Wrenn 出席，暢談跨國合製經驗，並介紹文策院促成的成功案例；第二場則邀請到台灣影導演樓一安、導演黃胤毓，以及雪梨電影學校創辦人Ben Ferris，以編導的角度切入談對國際合作的經驗與期待，呈現台灣在影視跨國合製中的優勢。