Logitech G G535電競無線耳麥耳機開箱！推坑3亮點一次看

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G535耳機重量為236克，相較於G733的278克，G535更加輕巧，且使用可拆卸式的懸吊頭帶，並提供兩段式的頭戴調節，更能適合不同頭型的需求，此外，雙面懸掛頭帶有助於分散重量並紓緩壓力點。耳罩為記憶泡棉和運動網眼材質，舒適型還不錯。使用40mm動圈單體，整體音質算是平衡、清晰。續航力部分，官方資料為33小時，也算是相當給力了！
擁有33小時的電池壽命與連線範圍長達 12 公尺的無線自由度，這點繼承了前幾代商品的優秀能力並有所提升，搭配上舒適柔軟的記憶泡棉耳罩和運動網眼材質，讓玩家可以長時間的配戴，
亮點2：直覺性操控
音量滾輪直接設置在耳罩上面，玩家可以非常直覺控制音量大小，且有摸到實體滾輪對有些人來說會更加安心。這是在耳麥上也是一大亮點，當不需耳麥溝通時，直接往上翻折就可以靜音， 不需要拔除或是再去尋找靜音鈕，對於玩家來說實用度高。
亮點3：相容設備多
採用了獨家 LIGHTSPEED 無線連線技術，隨插即用秒上線，不需藍牙配對，連線範圍可達12公尺的無線使用，同時，通過 Discord 認證，能確保清晰的語音通訊品質。相容於PC、PlayStation 5、PlayStation 4等遊戲主機。