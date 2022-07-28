名家論壇》韋安／「沉默的力量」才是侯友宜的「靠山」？

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林佳龍要當人民的靠山，侯友宜則以人民為靠山。此山非彼山，新北市民如何選擇和判斷？
自林正式代表民進黨出戰新北以來，《東森新媒體ETtoday》7月13日民調：
新北市民對侯友宜的支持度為56.1%，林佳龍30.8%，侯領先25.3%。
2週後，聯合報7月25日民調：新北市民對年底市長選舉的支持傾向，侯友宜57% ，林佳龍21%。侯、林差距從25.3%，拉大到36%。
顯然，新北市民對林佳龍來當「靠山」，越來越不以為然和有些想法。
《美麗島電子報》6月國政民調顯示，經過5月，近一整個月綠營對侯友宜發動的「人設毀滅戰」，只讓原本的綠營支持者歸隊，侯的「信任指數」依然維持台灣政治人物第一名。侯友宜64.1，賴清德61.8，陳建仁61.7，蔡英文52.8，柯文哲49.4，朱立倫33.5。
而且，侯在新北的「信任指數」為67.5，比全國的64.1，還高出3.4。顯見新北市民，對侯友宜3年多來的政績、施政整體表現和政治風格，深具肯定與支持，願意做他的「靠山」。
是什麼原因，讓新北市民給與侯如此堅定和不變的支持？關鍵在於一股「沉默的力量」。
一，百分之九十以上的民眾，都屬於「沉默的大多數」。侯打不還手，罵不還口，忍辱負重的政治風格，和絕大多數人民對政治的態度一樣。形成一種牢固的「沉默同理層」，讓大家可以感同身受他的處境。
二，對於激烈的政治攻防，侯是沉默和被動的，即使他是被攻擊者。他選擇以努力做事，拿出具體的政績和成效，來為自己辯解。
三，侯友宜用行動證明，他心中最在乎的是，「沉默的大多數」的現實利益。希望憑藉著扮演好自己的角色和努力做事，為社會和眾人帶來實質的改變。
窮困家庭的出身背景，從基層做起的40多年公務生涯，讓侯友宜最了解普通百姓，沉默的大多數人，要的是什麼。就是，長者不為後代擔憂，中生代靠努力獲得與付出成比例的回報，年輕人對未來不再惶恐、有希望。
侯友宜在過去3年多，繳出亮眼的政績（可能是全國第一）。克服3、50年無法解決的城市治理難題，把五股垃圾山、新泰塭仔圳打造成新國門。交通建設飛速發展，從捷運環狀黃線到安坑線（還有其它）。公辦托育年底完成到120家，老人照服普遍推動。以及在4年任內，讓新北29區都有建設和改變。也讓新北成功度過兩波全台最嚴重的疫情，始終被評比為6都防疫表現第一名。
在沉默中做事，在沉默中改變，就是侯友宜獨特的政治風格。「沉默的力量」-新北市民都看在眼裡，也感受和領受到他「改變的勇氣」，自然會成為他越來越堅定的「靠山」。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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