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華碩新機Zenfone 9！小手機的逆襲者　Flip翻轉鏡頭缺席

▲華碩7/28晚間發表5G旗艦手機Zenfone 9，不打團體戰，目前僅有Zenfone 9亮相，反轉鏡頭的Flip系列並未登場。(圖／記者周淑萍攝)
▲華碩7/28晚間發表5G旗艦手機Zenfone 9，不打團體戰，目前僅有Zenfone 9亮相，反轉鏡頭的Flip系列並未登場。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-29 00:01:00

華碩7/28晚間發表全新的5G旗艦手機Zenfone 9，這次不打團體戰，目前僅由Zenfone 9單打獨鬥大螢幕手機市場，前幾代話題十足的反轉鏡頭Flip系列並未登場。Zenfone 9 在側邊加入了ZenTouch按鍵，具備指紋感應器可操控網頁。拍照部分，亮點則鎖定在六軸防手震Hybrid雲台，此外，多元化的加購配件也相當吸睛！8G/128G售價19,990元，另有，8G/256G售價21,990元、16G/256G，售價25,990元，預計7/29開賣。

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▲華碩 Zenfone 9。(圖／記者周淑萍攝)
▲華碩 Zenfone 9 起跳價19990元，相較於上一代貴了1000元，但8月底前購機有加送2000元禮券，有補貼回來的感覺。(圖／記者周淑萍攝)
華碩依舊想透過小手機來搶佔市場，Zenfone 9維持5.9吋的小巧機身，120Hz AMOLED螢幕，帶來穩定的握持操控感，採用4奈米製程Snapdragon 8+ Gen 1處理器，5000萬畫素主鏡頭搭載六軸防手震Hybrid雲台，整合OIS、EIS防手震技術及自動對焦技術。提供4色午夜黑、鏡月白、澄日紅及隕石藍，7/29開賣，8月底前，購機登錄送郵政禮券2,000元；另有校園專案購機95折。

▲華碩 Zenfone 9。(圖／記者周淑萍攝)
▲華碩 Zenfone 9提供種配色，全新的機背材質，減少指紋的沾附。(圖／記者周淑萍攝)
在傳統尺寸之下，機身還是有新變化，Zenfone 9機身側面加入了ZenTouch，內建指紋感應器，一觸解鎖超便利，同時可滑動查看通知、重整網頁或多媒體控制，使用前需設定，且要花一點時間適應操控邏輯。

▲華碩 Zenfone 9。(圖／記者周淑萍攝)
▲Zenfone 9機身側面加入了ZenTouch按鍵，內建指紋感應器，並支援手勢操控。(圖／記者周淑萍攝)
Zenfone 9還有「雙擊背蓋」的快速功能，可自訂義，像是設定為截圖、Google語音助理、相機、手電筒等。相機部份，延續雙鏡頭設計，配置5000萬畫素主鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭，Zenfone 9加入專業模式，用戶能自行決定快門時間、ISO、對焦等，跟專業相機的使用感受非常類似，而六軸防手震Hybrid雲台大幅減少晃動，讓拍攝更加穩定。其他功能還有，IP68防塵防水，並保留3.5mm耳機孔，機身材質為砂岩紋路質感背蓋防汙。

▲華碩 Zenfone 9。(圖／記者周淑萍攝)
▲延續雙鏡頭設計，配置5000萬畫素主鏡頭與1200萬畫素超廣角鏡頭。(圖／記者周淑萍攝)
在發表會之前就已經被洩漏Zenfone 9的影片，其中討論度相當高的為配件，這次開發出「Connex智慧擴充配件組」包含多功能手機殼、便攜卡夾及可自動開啟串流媒體的感應式手機架，能自由組裝使用，售價1,290元，另有「快取背包配件」，採用磁吸與繩索雙重防摔裝置，能將Zenfone 9固定於背帶上變身運動攝影機，售價2,099元。實用度看起來頗高。

▲華碩 Zenfone 9。(圖／記者周淑萍攝)
▲新增「快取背包配件」，採用磁吸與繩索雙重防摔裝置，能將Zenfone 9固定於背帶上變身運動攝影機，售價2,099元。(圖／官方提供)

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