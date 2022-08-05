專訪／鍾欣凌生孩後「該看都被看光」　當媽竟遭批沒原則

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鍾欣凌自認心態上最大的轉捩點，就是2011年產下長女兔寶，透露當時生完、回歸螢光幕後，就在張小燕的節目上，跳起來大喊「我出來工作了」，瞬間卸下重任的心情，令她印象深刻，「我覺得生完小孩後，該看的也都被看了，沒有什麼神祕的東西需要被隱藏。」坦言後續在工作、心態上都放鬆許多，也感到越來越自在。
鍾欣凌大女兒兔寶即將升五年級，小女兒二寶則剛從幼稚園畢業，透露2個小孩私下很常鬥嘴，童言童語雖然可愛，不過有時無理的話語，又讓她哭笑不得，「我叫二寶去刷牙，她卻不滿為什麼沒有去叫姊姊，但當我應她要求，竟又被說沒原則。」自認完全拿這對「陰晴不定」的姊妹沒輒。
這次跟隨《老少女奇遇記》出外景，除了體驗新事物、拓展視野之外，鍾欣凌也從其他家庭的親子關係中，領悟到未嘗試過的育孩方式，她分享在小琉球DIY獨木舟時，指導老師與女兒的互動令她相當感動，「那個老師出包拿錯板子，女兒卻在旁邊笑得很大聲，因為堅信爸爸一定有方法解決。」鍾欣凌感謝他們讓自己看到，親子之間應相互包容、容許錯誤，「我都會叫女兒不要碰那個碰這個，但我都沒有想到，其實要讓她們試試看，我太擔心小孩不會做很多事情，所以都搶著做，後來才發現她們都會。」認為在安全的狀況下，自己應該要學會放手，以放鬆的心情來看待。
鍾欣凌過去出門旅遊，總喜歡待在飯店或是逛百貨公司，與老公多年來都享受這種度假模式，不過自從主持《老少女奇遇記》，看到許多世上未曾發掘、體驗過的東西後，就想讓女兒出去感受外面的世界，她透露今年已放手讓兔寶參加夏令營，「她被我們保護得沒有這麼勇敢，但總是要跨出那一步，這是她第一次在外面，過著三天兩夜沒有爸媽的生活，我很期待。」