與各國駐台大使會談　民進黨：盼年底選舉人民以家鄉為榮

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林錫耀指出，民進黨再地方的執政縣市在過去幾年都繳出了漂亮的成績單，更有許多受到社會肯定的五星級縣市首長。日前民進黨已經完成18位縣市長候選人的提名工作，這次為地方選舉推出的每一位各個都是最強人選，具備豐富從政經驗和地方服務熱忱，相信民進黨政府對「中央延續好成績，地方推薦好人才」的堅持，能夠贏得人民的認同。
而林飛帆向使節介紹民進黨這次以「顧家鄉、拚未來」為主軸。他說，希望能提升地方建設，更讓人民以自己家鄉為榮；也要顧好未來，提供下一代更好的環境。而民進黨中央與地方團隊站在同一陣線，這次選舉會全力協助地方，除了推出YouTube、Podcast新節目，為候選人增加曝光外，也推出地方選舉資訊頁整合新聞輿情，讓選民清楚了解中央成績、地方共同治理的政見。
除了九合一選舉外，與大選同日舉行的18歲公民權修憲複決，對台灣的未來也同樣重要。林飛帆表示，深化台灣的憲政民主，促進世代平權一直是民進黨的改革承諾，民進黨作為最早倡議下修公民權年齡的政黨，一直以來都拚盡全力推動。希望這次能創造台灣史上首次公民修憲複決，讓年輕世代享有應有的政治權利，共同深化民主台灣。
羅致政提到，在後疫情時代，政府持續在正常生活與疫情控制之間找到平衡；在經濟方面，全球面臨通膨壓下，台灣經濟基本面良好，在貨幣及財政政策上努力下，物價也較世界多數國家平穩。
謝佩芬最後表示，此場政策說明會除了和各國外交使節交換意見、同步訊息，也是政黨外交的重要平台，這次非常高興有這麼多外交使節出席交流。在選舉部分，黨內上下團結一心，中央地方不僅「會做事」更「做對事」，相信民眾會用選票給予肯定。