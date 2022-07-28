創業第一哩路就在桃園！青創3基地熱烈招募中

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桃園青創3基地，其中位於青年局本部「青創指揮部」招募不限產業主題的新創團隊，只要產品及服務具備創新性，皆可提出申請。而鄰近桃園車站「安東青創基地」則以招募以元宇宙運用為主新創團隊，例如XR(AR/VR/MR)、多媒體遊戲及數位影音內容應用等產業主題。而位於中壢新明市場「新明青創基地」主要招募AI人工智慧、智慧機器人、5G及物聯網領域的新創團隊。
本次3青創基地在硬體空間方面，共釋出16組獨立辦公室及23組共同工作空間席位供創業團隊進駐，在不同基地內也分別設有會議室、教室、創客設備及直播棚等設施供團隊跨基地使用。在軟體服務方面，提供進駐團隊客製化輔導，包含顧問諮詢、業師輔導、產官學研媒合、產品行銷曝光等服務，也協助團隊建構完善商業模式並取得創業資金，更提供全臺灣第一個可辦理公司登記服務的創新服務。
在青年事務局輔導下，進駐團隊「膜淨材料股份有限公司」，以研發出「中空纖維」飲水濾芯獲得2022 CES Innovation Awards最佳創新獎佳績，並取得國外投資人超過2,000萬元資金注入；進駐團隊「布拉特斯布曼」，以研發出「搜救無人機」獲得2022 FITI x CIOT計畫之創業傑出獎，拿到最高獎金138萬元。
青年事務局局長陳冠穎表示，青年局從105年起陸續成立不同產業主題新創基地，累計輔導超過500組團隊，取得超過2億元創業資金，除年初成立「青創資源中心」做為青年創業單一服務窗口，不限創業類型，甚至是個人微型創業、各類加盟開店或其他新型創業等，均可透過資源中心獲得創業第一線協助，下半年於長庚轉運站設立桃園專屬加速器空間，進一步輔導成熟團隊對接合適的在地企業及投資者，協助加速商務拓展與資金募集。招募資訊請上桃園市政府青年事務局查詢。(https://reurl.cc/ano7NG)。