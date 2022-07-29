台灣勞動力短缺危機湧現　勞動部點出缺工現況

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在勞動部勞動力發展署發行的《就業安全半年刊》中，龍華科技大學資訊管理系教授張吉成點出台灣勞動力受到少子化的影響，缺工問題相當嚴重。文中提及，觀察勞動力短缺問題，我國之缺工比率從2013年～2021年的統計資料，即可看出勞動力短缺問題已存在多年。經濟部統計處（2022）的資料顯示從行業年增率可看出具備高成長的行業。以製造業為例，2021年第4季的資料顯示，計有基本金屬（+54.05%）、化學原材料（+40.28%）、機械設備（+21.21%）電子零組件（+20.14%）、電腦電子光學（+13.62%）等各行業的缺工年增率均為正成長，也顯示出製造業缺工人數有待满足的強度。
根據行政院主計總處的「事業人力僱用狀況調查(空缺概況)報告」，截至2021年8月底， 工業及服務業職缺數增加24.8萬個，較上年同月增1.9萬個。製造業職缺數9.1萬個；較上年同月增加1.3萬個；營建工程業職缺數2.6萬個，較上年同月增加1.1萬個；技藝有關工作人員、機械設備操作及組裝人員職缺數較上年同月增加1萬個；技術員及助理專業人員亦增4千9百個；服務及銷售工作人員則減少1千8百個。顯然在疫情持續影響期間，除了服務及銷售人員職缺減少外，其他各行業的職缺需求激增，缺工情況普遍存在。
缺工潮持續，未來台灣可能會面臨開店營業，但人力不夠；或是工廠交付時間已到，可是人力無法完成訂單。因應缺工，許多企業開始大舉徵才，以加薪、工作福利吸引年輕人加入，但從人力銀行的數據來看，求職者的動能並沒有因此增加。104人力銀行副總經理暨人資長鍾文雄指出，台灣勞動市場長期出現低薪、高工時的情形，成為許多年輕人不願第一時間投入職場的原因。連外界認為社經地位高的金融業，在今年提高起薪薪資，也出現履歷投遞比往年少30％的窘境。
專家指出，即便許多企業紛紛督促政府開放移工來台的限額，但這無法解決台灣缺工背後「低薪、高工時」的根本問題。他表示目前亞洲各國都出現勞動力短缺的情形，台灣薪資若沒有競爭力，移工也不會願意再來台灣工作，呼籲政府應調整薪資政策，改善台灣勞動環境，才能同時造福本國籍及外國籍勞工。