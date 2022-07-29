新住民就業困境多　移民署指出關鍵困難之處

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另外，其在生活適應上的問題，包括：語言限制、文字障礙、文化差具與社會歧視、子女教養及資訊、社會網絡薄弱、就業問題與貧窮化、婚姻適應等問題。而來台灣工作的外籍移工，也同樣面臨類似困境。國立台灣大學國家發展研究所的辛炳隆副教授則指出，過去認為引進移 工會排擠國人就業機會，但現在應該有新的思維，就是引進移工能為台灣創造更多就業機會；他強調現在台灣缺工問題嚴重，再不 給企業必要的外籍人力，企業將產生經營危機，進而將影響台灣人的就業機會。
辛炳隆副教授的研究議題部份和低薪、勞工、勞基法相關，從本土勞工至外籍勞工，都有他的個人觀點。他認為，目前新住民主要就業障礙在 於「語言識字與文化上的隔閡」、「社會網 絡不足阻礙各項資源取得」、「家庭照顧責 任阻礙外出工作」、「學歷認證不易使勞動 市場層次不易提升」，以及「創業資金的後援不足」等因素，造成新住民目前仍有許多 進入職場的障礙，然而新住民在職場上雖面臨如上的障礙，但許多新住民卻仍為許多弱勢家庭的經濟主力，而其辛勤工作和配合度 高的工作態度，正好在當前各產業基層勞動 力缺工脈絡下，更能成為填補國內部分產業 勞動力的最佳來源。此外，其母語若能好好善用，將可成為日後提升台灣國際競爭力以 及擴展台商全球經濟版圖，如東協經濟體的 人力資源連結軌道。換言之，外籍配偶和新住民的潛力相當無窮，期盼社會大眾能放下成見，政府投入資源協助新住民進入求學或就業市場，逐漸達成雙贏的局面。