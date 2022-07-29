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新住民就業困境多　移民署指出關鍵困難之處

▲近期台灣當代美術館展出移工來台困境的《非遊記》展覽。（圖／當代藝術館）
▲近期台灣當代美術館展出移工來台困境的《非遊記》展覽。（圖／當代藝術館）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-29 09:05:00

隨著少子化問題日益嚴重，缺工問題浮現，政府大力支持輔助新住民投入就業市場，然而實際上新住民卻會碰到許多困難。例如語言障礙、社會適應問題和大眾歧視眼光，都讓外籍配偶或新移民出現就業困境。近期台灣當代美術館展出移工來台困境的《非遊記》展覽，其中有個展間用「壞老闆博物館」的大字報展出移工在台灣面臨的實際案件。在展間中有許多移工受訪時說過的很可怕句子，做成布條，佈置成迷宮狀態。讓大眾能試著感受，逃跑外勞的處境有多困難，也許身在其中根本看不到未來。

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根據移民署委託長榮大學所撰寫的《外籍配偶求職歷程及就業障礙探討》中，提到從國人對於新移民接納態度研究中，不論是基於工作或是婚姻的理由，多數國人並不歡迎更多的外籍人士來台灣，對於經濟發展較台灣後進之國家更為反對，亦採取限制移民的立場，文化偏見及民族主義意識造成排斥心態。外籍及大陸配偶所碰到的困境與問題十分多元，可歸納出「商品化的婚姻，感情基礎薄弱」、「夫妻間相互不信任」、「婚姻暴力」、「人際關係疏離」、「經濟壓力與就業問題」、「男女雙方多半屬於各自社會裡比較貧窮的階級」且「遭受歧視」等。

另外，其在生活適應上的問題，包括：語言限制、文字障礙、文化差具與社會歧視、子女教養及資訊、社會網絡薄弱、就業問題與貧窮化、婚姻適應等問題。而來台灣工作的外籍移工，也同樣面臨類似困境。國立台灣大學國家發展研究所的辛炳隆副教授則指出，過去認為引進移 工會排擠國人就業機會，但現在應該有新的思維，就是引進移工能為台灣創造更多就業機會；他強調現在台灣缺工問題嚴重，再不 給企業必要的外籍人力，企業將產生經營危機，進而將影響台灣人的就業機會。

▲越南新二代鄭琬諠(左)10歲就和媽媽陳秋柳(右)一起演戲。（圖／移民署提供）
▲政府大力支持輔助新住民投入就業市場，然而實際上新住民卻會碰到許多困難。圖為越南新二代鄭琬諠(左)和媽媽陳秋柳(右)。（圖／資料照）
辛炳隆副教授的研究議題部份和低薪、勞工、勞基法相關，從本土勞工至外籍勞工，都有他的個人觀點。他認為，目前新住民主要就業障礙在 於「語言識字與文化上的隔閡」、「社會網 絡不足阻礙各項資源取得」、「家庭照顧責 任阻礙外出工作」、「學歷認證不易使勞動 市場層次不易提升」，以及「創業資金的後援不足」等因素，造成新住民目前仍有許多 進入職場的障礙，然而新住民在職場上雖面臨如上的障礙，但許多新住民卻仍為許多弱勢家庭的經濟主力，而其辛勤工作和配合度 高的工作態度，正好在當前各產業基層勞動 力缺工脈絡下，更能成為填補國內部分產業 勞動力的最佳來源。此外，其母語若能好好善用，將可成為日後提升台灣國際競爭力以 及擴展台商全球經濟版圖，如東協經濟體的 人力資源連結軌道。換言之，外籍配偶和新住民的潛力相當無窮，期盼社會大眾能放下成見，政府投入資源協助新住民進入求學或就業市場，逐漸達成雙贏的局面。


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