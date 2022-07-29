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監察院糾正苗栗市政府　曾禁止移工外出涉差別待遇

▲曾轟動一時的苗栗市政府侵犯移工人權糾紛案，在28日正式受到監察院糾正。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.06）
▲曾轟動一時的苗栗市政府侵犯移工人權糾紛案，在28日正式受到監察院糾正。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.06）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-29 12:27:00

疫情期間曾轟動一時的苗栗市政府侵犯移工人權糾紛案，在28日正式受到監察院糾正。去年6月間苗栗爆發電子廠移工宿舍群聚，當時苗栗縣政府的做法是發布命令禁止全縣移工外出，但對本國籍員工卻無同樣強度的禁令，該差別待遇政策引發全球關注，許多國際媒體直指台灣「侵犯基本人權」。

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監委說明，由於政府機關帶頭污名化移工的差別待遇，引來多間國際媒體報導，甚至被列入國際特赦組織及美國國務院公布的年度人權報告，重創我國人權形象。監察院在28日通過監委王幼玲、王美玉所提調查報告，糾正苗栗縣政府與勞動部。

監委王幼玲指出，苗栗縣政府去年6月7日公告「全縣移工自即日起，除上下班期間外，禁止外出」的禁足令，缺乏明確的法律授權，已嚴重侵害移工人權，且後續一再曲解法令，以「指揮中心並沒有明確要求立即撤回移工禁令，亦無告知違法」、「迄未獲指揮中心正式來函或通知表示反對意見」為執行全縣移工禁足飾詞卸責、引發對移工的待遇歧視。

監委王美玉表示，移工禁足令不只在苗栗，到今年1月走訪新北其他產業移工宿舍時，仍有移工被禁足不得外出。王美玉說，移工未必比我國勞工容易染疫，不必有差別性或歧視性待遇，希望之後移工在台可以獲得相同保障，政府相關部會與地方政府都應要有這樣的觀念。

長期關注移工權益的TIWA台灣國際勞工協會，曾於去年聯合民間團體召開反對苗栗政府限制移工外出記者會。

TIWA研究員陳秀蓮指出，當時的情況，是地方政府變相對仲介和雇主施壓，讓他們去做強制把人關在某個場域的動作。「對外籍勞工而言，在防疫的狀況下他們不敢、也沒有條件去跟雇主或仲介探討法源問題。」

她表示，「這是一路以來對於外籍移工的某種管理手法，他（政府）其實知道這是有爭議的問題，但被問到的時候就會說罰的是雇主和仲介，沒有罰到移工，可是雇主和仲介會因此對移工做什麼他們也不管。」

針對疫情下移工防疫問題，TIWA呼籲回歸宿舍分流管理、落實「降載」，強調真正的防疫政策「應該要一視同仁，讓所有人民能團結抗疫，才是真正的同島同命，而不是透過分化、欺壓底層族群，來回應民眾對於疫情的慌張與焦慮。」

▲陸軍36化學兵群執行苗栗地區京元電電子廠消毒作業。(圖／軍聞社提供)
▲圖為苗栗地區京元電電子廠。(圖／軍聞社提供)

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