勞動部移工LINE官方帳號僅有22％加入率 被監委提案糾正
監委王美玉和王幼玲在28日對苗栗市政府侵犯移工人權糾紛案和勞動部資訊傳遞不清的問題提出糾正，期望中央和地方部會能儘速改善。監委王幼玲表示，疫情期間每日皆有疫調足跡、防疫宣導等大量資訊，卻因勞動部欠缺與移工直接溝通的管道，需要透過雇主與仲介代為轉達，未能未能即時整合資訊並翻譯成移工理解的語言或文字，讓許多移工不知道與確診者足跡重疊而未接受篩檢；甚至也因網路對疫苗不實資訊也未能澄清，造成未能及時接種而使疫情擴散。
除此之外，王幼玲表示，勞動部於110年5月推出「[email protected]移點通」，迄今加入好友人數僅占在台移工22％，且與國人有資訊時間與內容的落差。因此，勞動部在維護移工資訊近用權亦有違失，也提案通過糾正勞動部。
目前我國移工約有60多萬名，而我國勞動力短缺問題則相當巨大，除此之外，國際社會對台灣的人權問題極為關注，苗栗市政府歧視移工案件曾引來國際媒體的報導。面對人權議題，需要社會大眾的重視和消彌歧視。根據勞動部勞動力發展署統計資料庫，截至110年底產業移工以越南籍占最多數，約為20.5萬人，占產業移工總人數的46%，其次依序為菲律賓11.5萬人(26%)、印尼6.5萬人(15%)及泰國5.6萬人(13%)。社福移工則以印尼籍為最多約17.1萬人，占社福移工總人數的76%，其次依序為越南2.8萬人(13%) 、菲律賓2.6萬人(11%) 。