我是首投族／曾是倡議者 許怡綸盼18歲公民權開花結果
18歲公民權修憲複決綁九合一大選，將於今年11月26日舉行投票，來自高雄市鼓山區的許怡綸，正就讀輔仁大學升大三，她接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，自己會回去投票，最主要是投18歲公民複決案，自己從高中就相當關注此議題，並與夥伴一起創立高雄學生民主聯盟，當時不斷倡議、推動，因此一定會返鄉投票，並認為這比九合一大選更重要。
2019年成立的高雄學生民主聯盟，是以高雄地區高中職學生為主的學權組織，在高雄市長補選期間，曾邀請3位候選人辦理學生論壇，並在服儀規定、霸凌防制等議題上，成為學生與市府的對話管道，後續倡議民法成年年齡下修18歲、爭取18歲公民權。
對於18歲公民複決案，許怡綸說，雖然自己升大學就較少關注，但今年3月立法院投票通過，聽到夥伴講到這件事，她才知道原來爭取到了，即使自己現在滿20歲，已經擁有投票權，18歲公民權議題看似對她沒有影響，但對她來說，看到曾經不斷倡議的議題，如今終於開花，正待結果，自己深受感動，一定要回家投下珍貴的一票！
目前高雄市長候選人有尋求連任的民進黨籍陳其邁與國民黨籍柯志恩。對於高雄市長選情看法，許怡綸說，看起來陳其邁選情穩定，畢竟之前國民黨韓國瑜的作為惹到高雄市民，目前高雄市可能偏綠居多；雖然對陳其邁政績不甚了解，但先前高雄市長候選人補選時，高雄學生民主聯盟曾舉辦市長論壇，當時陳其邁有承諾每年都會舉辦高中生論壇，這點確實有實現。