「桑達」颱風生成！今起水氣漸增多 各地恐現局部短陣雨
中央氣象局表示，今、明（29日、30日）兩天低壓帶逐漸接近，大臺北、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有局部短暫陣雨；另外，今天東北部沿海空曠地區易有較強陣風。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，輕颱「桑達」在昨天（28日）晚間生成，中央氣象局「路徑潛勢預測及侵襲機率圖」顯示，「桑達」強度偏弱，未來順著「季風環流」邊緣的「導引氣流」前進，經琉球北方至東海，之後有減速、北轉的趨勢，無侵台的機率。
吳德榮說明，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週「季風環流」(monsoon gyre)會先在台灣東側打轉徘徊約3天， 之後2天通過並移至台灣西側，便減弱消失，其殘存的西南風將影響最後2天。由於「季風環流」的中心及西側結構較鬆散，東側「西南季風」則伴隨厚實雲系，在西移的過程又有變化，將對台灣帶來不同程度的影響。
今日到下週日(29到31日)「季風環流」在台灣東方海面打轉徘徊，台灣附近水氣逐漸增多，雲量略增、氣溫略降；各地轉為有局部短暫陣雨的天氣，午後對流發展，有大雷雨及較大雨勢發生的機率。今天北部溫度約為23到34度，中部24到34度，南部23到35度，東部22到37度。（編輯：陳苾暐）