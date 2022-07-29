演唱會銀幕砸人太驚悚！港特首命徹查 古天樂：勿轉影片
香港男團MIRROR在紅勘體育館舉辦12場演唱會，昨（28日）晚第四場表演到一半，一面懸掛式巨型銀幕應聲墜落，當場砸在其中一位舞者頭部，銀幕倒下後又壓到另外一人，現場尖叫聲四起，2名舞者緊急送醫搶救。意外發生瞬間的影片在網路上瘋傳，古天樂今凌晨發聲呼籲：「停止轉發令大家不安的片段。」
MIRROR演唱會吸引1萬多人到場觀賞，團員熱唱時，不少粉絲拿起手機錄影，因此事故發生當下時的驚悚畫面被以各種角度拍下，事後在各大社群平台流傳，古天樂臉書換上全黑頭像，以黑底白字沉痛寫下：「今晚香港演藝界發生了嚴重的舞台意外，令人震驚和難過。」
古天樂表示，希望大家一起為傷者祈福，並停止播放、轉發令人不安的片段，「沒有人希望意外發生，即使一次也嫌多。當下最重要是專注去處理和協調事件，再全面關注及檢視今後所有台前幕後人員演出的安全問題，以免重蹈覆轍。」另外，陳奕迅、容祖兒、鄭秀文、陳慧琳等人也都發文為傷者集氣。
這起重大事故震驚全港，香港行政長官李家超29日凌晨隨即發布聲明，對於MIRROR演唱會意外感到震驚，「我向傷者致以慰問，希望他們早日康復」，李家超下令相關部門全面調查此事件，並檢視同類表演活動的安全要求，以保障表演者、工作人員及公眾安全。（編輯：楊穎軒）