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中職／猛獅中秋玩創意！UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒

▲猛獅中秋玩創意！UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒，胡智為也說讚。（統一獅提供）
▲猛獅中秋玩創意！UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒，胡智為也說讚。（統一獅提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-07-29 08:56:40

2022年統一7-ELEVEN獅首度推出伴手禮盒 ⌜ UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒 ⌟ ，與東部知名伴手禮青澤ChingTse聯手推出，包含其經典「花生醬心蛋捲」和「芝麻醬心蛋捲」兩種口味，內餡皆選用設立60年的新竹超人氣名產：「福源花生醬、芝麻醬」，真蛋捲皮純手工製造，不加一滴水也無防腐劑，手工填入滿滿餡料，綿密口感搭配酥香捲皮，一入口，整個人立刻會被濃郁醇厚的堅果香氣所填滿，每次咀嚼，香甜的味覺記憶都能喚醒過去兒時的純真時光，期待以經典中的新意，為球迷們獻上真誠款待的心意。

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▲猛獅中秋玩創意！UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒，胡智為也說讚。（統一獅提供）
▲猛獅中秋玩創意！UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒，胡智為也說讚。（統一獅提供）
本次禮盒設計特別將年度主視覺-大勝獅吼的概念融入整體禮盒設計中，使用立體構造，在打開禮盒的瞬間帶來驚喜，徐徐如生的畫面盡呈眼中，經典的猛獅橘更帶來濃厚的討喜祝福之味，創意滿滿，適合中秋與逢節送禮，表達送禮人的滿滿誠意，絕對讓收禮人印象深刻，是2022最有創意的伴手禮盒，UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒不只保有過節分享美食的愉快，更在禮盒內設計巧思，獨特創意的組合不論是送禮或收藏皆合適！無論是中秋佳節、朋友拜訪、生日慶賀、公司行號送禮第一首選，特別的禮盒就給最特別的好麻吉、好夥伴。


「UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒」 每盒16入NT$890，即日起至8月20日開放預訂，第一波早鳥即日起８月７日，預購滿一組即享９折優惠，十二組享８折優惠，三十組以上享75折優惠，詳細資訊可至萊恩酷官網或來電洽詢。


—— UNILIONS SELECT醬心蛋捲禮盒商品資訊 ——

價格｜NT$890元

口味｜花生蛋捲(8入) 芝麻蛋捲(8入)

重量｜400g / 一盒16入

產地｜台灣

保存期限｜3個月

萊恩酷官方商城｜https://lihi1.com/Z3WL0

訂購專線｜06-2153399#13

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