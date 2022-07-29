中職／新竹球場惹禍　林哲瑄整季報銷！自曝心情相當難過

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這幾天一直沒辦法安穩的睡覺，因為只要想到今年接下來無法在球場上繼續奮戰，心情就會相當的難過
回想起先前在美國打拼的日子，球場都不會是球員需要擔心的問題，所以可以毫無保留在場上拚戰，發揮出自己最好的一面。因為大家都知道，運動員的生涯相當短暫，任何的傷勢，都會有可能造成職業生涯結束,
受傷開刀這件事，從來沒想過會發生在自己的身上，既然發生了，就要去面對，希望我的傷勢可以喚起大家對於球場安全的重視，讓球團、聯盟以及相關體育指導單位，重新檢視台灣各地方球場的公共安全，這樣對於職業球員以及年輕的學生球員，都是最好的保障！
在得知自己的傷勢之後，老婆當天傳了訊息給我，除了相當心疼之外, 也擔憂地跟我討論如果未來無法百分之百的恢復到場上, 甚至提早結束職業生涯後的計畫, 回完訊息後, 我靜下心來好好的思考，才深深的感受到，球員真的相當弱勢，一個受傷可能前面辛苦累積的一切都會化為烏有！
最後，我想再次強調球場安全的重要，也希望未來各級單位都應該好好的重視，保障球員有個健全的職場環境. 我也謝謝這幾天各單位和球迷們的關心, 還有富邦球團對我的照顧以及後續的安排。 手術後我會好好努力復健儘快回到球場上, 讓大家再看到我在場上拼戰， 也請繼續為富邦悍將加油!!