全家霜淇淋買1送1！午茉綠口味回歸　7-11水果茶買2送2

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有眼尖網友上網分享，發現全家門市的霜淇淋機台，悄悄將「貘貘桃霜淇淋」口味立牌翻回前幾檔大受好評的「棉被午茉綠霜淇淋」，立刻引起消費者討論，是否和滴妹飲料品牌「再睡5分鐘」聯名的霜淇淋再次回歸？店員也在留言中爆料，總公司已關閉訂購桃子原料，所以改成午茉綠或小農牛奶口味。全家超商回應《NOWnews今日新聞》詢問表示，確實有店舖再度推出「棉被午茉綠霜淇淋」，因為白桃口味霜料已賣完，目前店舖會先訂購一些之前推出的口味，像是巧克力、午茉綠、小農牛奶等。
📌全盈+PAY限定，7月29日至7月31日限三天，買全家霜淇淋不限口味買1送1。會員APP隨買跨店取使用全盈+PAY付款，OREO捲心酥、FMC天然水買1送1。
📌全家實體門市限定，特濃拿鐵限3天買一送一，7/29至7/31買大杯特濃拿鐵不限冰熱，可獲得1張同品項兌換券，可於8/1至8/7在原店免費兌換第二杯。
📌全家實體門市限定，「康康五」限時3天登場，經典黑炫酷繽沙、曠世奇派草莓大雪糕、FMC四季春青茶、康普茶買1送1，麒麟BAR啤酒12入特價295元。
🟡7-ELEVEN
📌實體門市限定，7月29日至7月31日限三天，現萃茶四季春青茶（35元）、英式紅茶（35元），任選兩杯特價50元，約是7.1折。「FeedFit輕享冰淇淋」自今（29）日起至8月2日享買一送一。
📌APP行動行動隨時取限定，7月31日前每天有4款商品快閃促銷，香鑽水果茶（70元）買2送2、大杯濃萃美式（50元）買7送7、黑糖珍珠撞奶（60元）買2送1、哈根達斯冰沙系列（149元）買2送1。其中水果茶、大杯濃萃美式每天各限5千組及1萬組，每日凌晨0點會更新數量，通常上架不久就被搶光。
🟡星巴克
即日起至8月7日前在線上舉辦數位體驗活動，登入臉書、Google、LINE帳號，每帳號每天能免費玩一次小遊戲回答問題，答錯一樣可領到中獎率100%的優惠券，獎品包括免費中杯、全品項買一送一等，兌換期限是獲券日＋2天，最後領券日為8月7日、最後兌換日是8月9日。
🟡FLASH COFFEE閃電咖啡
8/1至8/14：桂花拿鐵（80元）、夏威夷果拿鐵（80元）買一送一
8/15至8/31：冰煉乳拿鐵（80元）、沙灘拿鐵（80元）買一送一
🟡珍煮丹
即日起至8月2日前，透過外送平台Uber Eats下單，泰泰鮮奶茶M（57元）、泰泰鮮奶茶L（77元）、泰泰仙芋島M（80元）、泰芒雪島M （75元）共4款飲品買一送一，每日數量有限，售完為止。
🟡大苑子
全台82間指定門市即日起至7/31前，買百變火龍果冰沙（85元）買一送一。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！