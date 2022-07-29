陳時中、北市府火藥味濃　蔣萬安：選市長不是噴政治口水

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至於近日各界關注的內湖交通問題，黃珊珊發文表示，這是內科交通的問題，跟內湖無關，蔣萬安說，內科每天都有近20萬人進出，當然造成交通雍塞，也影響內湖居民的生活。
過去每到選舉遷松山機場的議題就會被提出，是否要納入政見？蔣萬安說，松機遷建的面向很廣，的確有困難度，也有國防安全上的考量，不過這並不影響要改善內湖交通的決心，因此他日前提出三支箭解決交通問題，也有很多朋友提出建議、給他反饋，都會納入未來的考量中。
有關雙城論壇經費被凍支，柯文哲要自己買單，蔣萬安說，透過雙城論壇促進兩岸交流是好事，花這90萬絕對不是浪費，是陳時中太狹隘，若要說浪費，陳時中若是第二，沒人敢說第一，包括黑心快篩回收就是浪費、阻擋BNT卻當高端推銷員，結果高端施打率不佳，剩下的高端丟入水裡就是浪費、聯亞補助解盲失敗就是浪費，他的浪費這幾年還不嫌多嗎？竟然還說花90幾萬促進兩岸交流是浪費，刷新三觀。
而蔣萬安今日與無黨籍議員林瑞圖合體，是否是爭取無黨籍支持，蔣萬安說，他每個區域都積極勤走，跟各區議員也都有緊密合作，實際了解市民需求、幫大家解決問題；至於黃珊珊過去也與林瑞圖友好，蔣萬安說，林瑞圖很早就給他很多的指導，未來若有機會進入市府，若有前輩的經驗協助，絕對是市民之福。