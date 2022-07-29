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陳時中、北市府火藥味濃　蔣萬安：選市長不是噴政治口水

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安認為，選首都市長絕不是噴政治口水，而是要能提出願景。（圖／資料照片）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安認為，選首都市長絕不是噴政治口水，而是要能提出願景。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-07-29 10:38:49

民進黨台北市長參選人陳時中近日多次因市政議題與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊交鋒，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（29）日被問及是否認為自己被邊緣化，蔣萬安說，選首都市長絕對不是噴政治口水，而是要提出市政願景、為北市民服務，更重要的是，要有國際觀，可以帶領北市成為國際一流的城市，他絕對是最好的選擇。

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陳時中批柯文哲執政8年連捷運都蓋不出一條，蔣萬安說，捷運興建需要時間，未來當市長會延續信義路東延段的計畫，北北基一起打造交通共榮圈；反觀陳時中核准高端EUA，到現在第二期報告都還沒出來，完全不用心、不在乎，若可以把對選舉的精神用在防疫上，現在大家就不用戴口罩。

至於近日各界關注的內湖交通問題，黃珊珊發文表示，這是內科交通的問題，跟內湖無關，蔣萬安說，內科每天都有近20萬人進出，當然造成交通雍塞，也影響內湖居民的生活。

過去每到選舉遷松山機場的議題就會被提出，是否要納入政見？蔣萬安說，松機遷建的面向很廣，的確有困難度，也有國防安全上的考量，不過這並不影響要改善內湖交通的決心，因此他日前提出三支箭解決交通問題，也有很多朋友提出建議、給他反饋，都會納入未來的考量中。

有關雙城論壇經費被凍支，柯文哲要自己買單，蔣萬安說，透過雙城論壇促進兩岸交流是好事，花這90萬絕對不是浪費，是陳時中太狹隘，若要說浪費，陳時中若是第二，沒人敢說第一，包括黑心快篩回收就是浪費、阻擋BNT卻當高端推銷員，結果高端施打率不佳，剩下的高端丟入水裡就是浪費、聯亞補助解盲失敗就是浪費，他的浪費這幾年還不嫌多嗎？竟然還說花90幾萬促進兩岸交流是浪費，刷新三觀。

而蔣萬安今日與無黨籍議員林瑞圖合體，是否是爭取無黨籍支持，蔣萬安說，他每個區域都積極勤走，跟各區議員也都有緊密合作，實際了解市民需求、幫大家解決問題；至於黃珊珊過去也與林瑞圖友好，蔣萬安說，林瑞圖很早就給他很多的指導，未來若有機會進入市府，若有前輩的經驗協助，絕對是市民之福。

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