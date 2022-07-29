中職／富邦8月3日表揚羅力　百勝商品破200萬

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上週羅力在新竹球場對上味全龍隊，繳出6局無失分的優質先發，投出本季新高的單場8次三振，拿下本季第3勝、生涯第100勝，成為中華職棒史上第4位百勝投手。悍將球團推出羅力100勝紀念商品，包括100勝紀念球衣、紀念球、紀念手套及紀念啤酒杯，從26日開放球迷預購。
羅力的100勝紀念球衣是球團準備給他的驚喜，直到當天9局下半時才提前讓羅力先行穿上，並在賽後脫下風衣亮相，羅力笑說：「看到球衣的第一眼就相當興奮，迫不及待想要和大家分享，在這（追逐百勝）過程中付出很多的努力，這是相當榮耀的一刻。」而球迷們也相當好奇羅力為何選擇啤酒杯作為指定紀念商品，羅力笑說：「在家喝水時就能用到，也能放在收藏櫃裡展示，不論是送給家庭或朋友都是很好的禮物，我也會準備一些送給我的好友們。」
悍將球團表示，從26日開放球迷預購後，商品獲得球迷熱烈搶購，目前銷售額已突破200萬，其中與手套大廠「ZETT」合作推出的同款百勝紀念手套，更是開賣不到1分鐘就秒殺，球團將在商品到貨後舉辦羅力百勝簽名會，預購紀念手套者保證獲得簽名資格，詳細日期及一般球迷參加方式，則會在日後於悍將粉專公布，羅力百勝商品目前在富邦悍將MOMO商城開放球迷預購，預購至8月3日12點（三）為止。
球團也將在8月3日賽前舉辦盛大的羅力百勝頒獎儀式，內野進場球迷可獲得羅力百勝紀念板（數量有限，送完為止），球迷朋友可在頒獎儀式時高舉紀念板同慶，同時還有神秘祝賀要獻給羅力，歡迎球迷朋友現場見證，一同參與這榮耀的一刻，另外富邦悍將亞瑟王、亞瑟傳奇家族會員，可透過富邦悍將APP報名參加賽前場內觀禮儀式，扣除APP點數39點即可參加，限額39名，詳細報名時間及相關注意事項，可上富邦悍將官方粉絲專頁查詢。