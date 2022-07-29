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屍綁磚頭仍曝光！蛇蠍女夥父母謀財害命　一家4口再延押

▲林女疑因覬覦男友存款，竟夥同全家殺害張男，再將屍體拋棄於東螺溪。（圖／爆料公社）
▲林女疑因覬覦男友存款，竟夥同全家殺害張男，再將屍體拋棄於東螺溪。（圖／爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-07-29 11:22:55

彰化一名林姓酒店妹（23歲），日前因覬覦張姓男友（51歲）的大筆存款，竟夥同父母、弟弟與其友人，合謀將張男下藥勒斃，事後再把張男帶到東螺溪棄屍，並將帳戶內470萬元存款全數盜領，案經檢方調查，5人在今年3月時，被依強盜殺人等罪起訴，雖然先前４人已被裁定續押至7月底，但昨天（28日）法官仍認為殺人計畫有許多待釐清疑點，因此再裁定林女等人續押2個月。

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▲張男遭棄屍於東螺溪。（圖／翻攝畫面）
▲張男人間蒸發後，家人著急遍尋無果，只得報警求助，直至同月29日才發現，張男已遭棄屍於東螺溪。（圖／翻攝畫面）
據了解，張男因迷戀上林女，每月除花費數10萬元包養外，雙方還同居共築愛巢，不料去年10月15日之後，張男卻人間蒸發，家人著急遍尋無果，只得報警求助，直至同月29日才發現，張男已遭棄屍於東螺溪，且雙眼遭膠帶纏繞，頸、腳2處各被綁上重達20公斤石塊，手段相當兇殘。

檢警追查後得知，林女早就不滿張男在交往期間時常對她破口大罵，後因垂涎張男名下大筆資金，遂產生出謀財害命的想法；2020年10月16日，林女以出遊為藉口，邀請張男一同前往彰化福興鄉的住處，並將事先取得的安眠藥，參入飲料中給張男飲用，待張男不勝藥力後，再以勒斃的方式殺害張男，並盜領期身上的5張提款卡，共計470萬元。

林女等人為避免事跡敗露，當天稍晚，便將張男屍首綑綁上空心磚棄屍在東螺溪，隔天又因作賊心虛，重返作案現場，由林弟與其友人潛入棄屍的東螺溪中，以大石塊壓住張男屍體，避免其受水流影響漂至岸邊被發現。

然而法網恢恢，張男的屍體還是因不肖業者亂倒廢棄物於河中，導致河床升高，進而浮出水面；林女遭逮後，雖強裝鎮定辯稱2人出遊時有發生口角，林女友人有出手教訓張男，之後雙方便分道揚鑣沒再相見，但林女證詞可疑，且對許多細節、疑點無法交代清楚，仍引起檢警高度懷疑。

事後林女被突破心防，坦承殺害張男，但憑一己之力殺害1名陳年男姓並捆綁棄屍，實難採信，經追查才發現林女一家人都有參與此案；偵結完畢，林女一家4口依強盜殺人、棄屍體等罪嫌起訴，林女弟弟的友人則依幫助殺人、遺棄屍體送辦。

隨後林女一家四口，便在3月時被起訴收押，直至6月底再被裁定延押2個月，一審法官昨天開庭訊時認為，案件尚未釐清，故裁定自8/1起延長羈押2個月，並禁止接見、通信。（編輯：陳苾暐）

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