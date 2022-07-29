阿Ken扯去外衣！陳語安露出「滿身瘀青」：真的經歷家暴
陳語安在《愛情發生在三天後》被飾演老公的阿Ken家暴，談到拍攝過程，陳語安心有餘悸的說：「覺得自己真的經歷了一場家暴。」不僅被摔在地板、沙發上，還被打了一巴掌，她表示因擔心看起來是假摔，就請阿Ken「來真的」，「當下完全能感受到被施暴的疼痛和心理層面的虐待，說實話過足戲癮，但是不會想再嘗試。」阿Ken也語帶歉意說：「看了畫面還是會打冷顫，心想我怎麼會這樣對她！」他表示拍完之後有承諾要請對方吃飯，可惜至今還未實現，他直呼：「是我的不對，我會請她吃飯的。」
為了詮釋「家暴男」，阿Ken深入瞭解施暴男性的心理，「從身邊朋友身上聽過這些故事，節目上也聽過來賓分享，通常他們生活中有些不良習慣，因酗酒賭博導致人生不順遂，累積負面情緒，道理又講不過別人，只能用原始的方式反擊配偶，證明自己可以控制這個場面。」他對該角色相當投入，「因為在綜藝節目上比較搞笑，少有反派角色找上門，期待導演推出外傳，以這對夫妻為主角探討家暴，應該會很精彩。」
阿Ken少見的在戲劇飾演「反派」，此次在《愛情發生在三天後》破格演出家暴男，他表示與導演馮凱認識20多年，感謝對方的照顧，也欣然接受這次挑戰：「他叫我演什麼我就做！他也會幫我想特別有趣、可以突破的角色。」他笑言：「凱哥（馮凱）一人可以兼任全劇組。」因此他非常信任導演馮凱的動作安排和武術指導，「演出時雖然會緊張，但還是全心全意投入營造氛圍。」
此外，劇中多年來默默守護著施名帥的袁艾菲可說是「女版大仁哥」，卻將陷入金錢風暴中，竟然挪用公款加入高風險投資，卻慘被騙300萬，讓粉絲們心疼她竟然愛情、麵包兩不順，而身邊的一群好友們會如何伸出援手，展現友情的力量，也是接下來推動劇情的一大看點。《愛情發生在三天後》於八大戲劇台每周六晚間8點播出、晚間9點半於Netflix上線、東森戲劇台每周日晚間8點播出。
※【NOWnews 今日新聞
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