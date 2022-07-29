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交通部與內政部舉行交安宣導記者會　機促會批摸頭、作秀

▲交通部、內政部今（29）日舉行交通安全宣導記者會，機促會與多名台北市議員參選人在交通部前批評兩部會只會作秀。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.29）
▲交通部、內政部今（29）日舉行交通安全宣導記者會，機促會與多名台北市議員參選人在交通部前批評兩部會只會作秀。（圖／記者李琦瑋攝，2022.07.29）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-29 11:51:49

交通部與內政部今（29）日舉行「交通安全英熊聯盟111年四季交通安全宣導案－第三季安全駕駛宣導記者會」，台灣機車路權促進會與多名台北市議員參選人隨後到交通前召開記者會，批評兩部會只會摸頭與作秀，缺乏真正保障機車、自行車和行人等弱勢用路人的安全及用路權益的作用。

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交通部長王國材在交安宣導記者會中表示，交通安全「不超速、不無照、不逼車」；內政部長徐國勇則宣導逼車認定方式。

機促會指出，道路的速限設置十分不合理，交通部沒有進行檢討，卻只不斷宣導不超速；逼車的認定太過寬鬆，以至於許多機車和自行車使用者被逼車後，警方也不願意處理，內政部應該檢討現行逼車的認定方式，而不是只顧著要求人民遵守。

機促會公關主任劉成謙表示，今年五月立委陳椒華質詢交通部，認為機車待轉區是待撞區，王國材只說會考慮採用專用號誌處理，沒有反思車種分流可能就是交通安全的亂源，截至目前為止，交通部尚未邀請民間團體共同商討待轉制度的相關問題。另外，針對立委葉毓蘭認為道路上有許多工程上的缺失，包含缺少人行道和濫設分隔島缺口等問題，2個月過去，交通部也沒有提出通盤的改善方案。

對於重機爭取上國道的訴求，劉成謙認為，交通部的回應都如同空話，譬如王國材曾在6月24日說很重視騎士，但高公局卻讓警政署以超越緝捕通緝犯的規格，取締上國道的重機；對於路權團體發起大型重型機車上國道行動，交通部僅以滾動調整、邀集研商等敷衍之詞回應。

劉成謙說，「我們要的不是作秀」，而是希望交通部落實交通解嚴大遊行所提的5大訴求，除了蘇花改外更有南迴改等多條省道需還給機車行駛權益、禁錮改革的道路交通安全規則99條需處理、廢除區間測速、道路工程亟需改善、讓人民參與交通決策等。

時代力量台北市文山、大安區市議員參選人林泓泰表示，在我國「輪子的數量決定了說話的聲量」，所以面對機車、自行車、行人等弱勢，交通單位都拿不出實質有效的改變措施。最好的例證像是今年4月30日限縮檢舉後，主事的兩大部會應該對此召開檢討會，改善硬體道路措施，而非進行如此政治表演，罔顧每年超過3000人魂斷路上的事實。

機促會強調，交通部與內政部不應再著重無意義的政治表演，交通部應傾聽民意，讓民間團體參與交通決策，並從制度面和工程面通盤檢討對機車、自行車和行人等弱勢用路人不友善之處，才能真正落實交通安全的理想。

針對重機上國道，王國材回應，蘇花改是安全回家的路，同意重機上蘇花改，但上國道，經過3年研究及多次民意調查，有6成以上都反對，顯現重機上國道在秩序及行為上，都還沒達到標準，這部分會繼續觀察。他強調，機車路權的限制是希望車流能單純化、對安全有所提升，路權的改變及限制都是基於安全考量，高公局也做了多次研究，評估後認為，重機上國道還不宜開放。

對於機車兩段式左轉、車種分流的爭議。王國材說，過去在機車路權上，內側車道禁行機車，但現在台灣機車已達1400萬輛，很多路段機車多於汽車，且路邊公車停靠、貨車卸貨、汽車停等的狀況，都會干擾到外側車道車流或出現一些狀況，因此若是在動線安排上，對機車安全有幫助，內側車道、快車道可以酌予放寬，交通部在路權限制與鬆綁，皆以機車族安全作為考量，「若能在安全上說服我」，就不用做限制。

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