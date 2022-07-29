交通部與內政部舉行交安宣導記者會　機促會批摸頭、作秀

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機促會指出，道路的速限設置十分不合理，交通部沒有進行檢討，卻只不斷宣導不超速；逼車的認定太過寬鬆，以至於許多機車和自行車使用者被逼車後，警方也不願意處理，內政部應該檢討現行逼車的認定方式，而不是只顧著要求人民遵守。
機促會公關主任劉成謙表示，今年五月立委陳椒華質詢交通部，認為機車待轉區是待撞區，王國材只說會考慮採用專用號誌處理，沒有反思車種分流可能就是交通安全的亂源，截至目前為止，交通部尚未邀請民間團體共同商討待轉制度的相關問題。另外，針對立委葉毓蘭認為道路上有許多工程上的缺失，包含缺少人行道和濫設分隔島缺口等問題，2個月過去，交通部也沒有提出通盤的改善方案。
對於重機爭取上國道的訴求，劉成謙認為，交通部的回應都如同空話，譬如王國材曾在6月24日說很重視騎士，但高公局卻讓警政署以超越緝捕通緝犯的規格，取締上國道的重機；對於路權團體發起大型重型機車上國道行動，交通部僅以滾動調整、邀集研商等敷衍之詞回應。
劉成謙說，「我們要的不是作秀」，而是希望交通部落實交通解嚴大遊行所提的5大訴求，除了蘇花改外更有南迴改等多條省道需還給機車行駛權益、禁錮改革的道路交通安全規則99條需處理、廢除區間測速、道路工程亟需改善、讓人民參與交通決策等。
時代力量台北市文山、大安區市議員參選人林泓泰表示，在我國「輪子的數量決定了說話的聲量」，所以面對機車、自行車、行人等弱勢，交通單位都拿不出實質有效的改變措施。最好的例證像是今年4月30日限縮檢舉後，主事的兩大部會應該對此召開檢討會，改善硬體道路措施，而非進行如此政治表演，罔顧每年超過3000人魂斷路上的事實。
機促會強調，交通部與內政部不應再著重無意義的政治表演，交通部應傾聽民意，讓民間團體參與交通決策，並從制度面和工程面通盤檢討對機車、自行車和行人等弱勢用路人不友善之處，才能真正落實交通安全的理想。
針對重機上國道，王國材回應，蘇花改是安全回家的路，同意重機上蘇花改，但上國道，經過3年研究及多次民意調查，有6成以上都反對，顯現重機上國道在秩序及行為上，都還沒達到標準，這部分會繼續觀察。他強調，機車路權的限制是希望車流能單純化、對安全有所提升，路權的改變及限制都是基於安全考量，高公局也做了多次研究，評估後認為，重機上國道還不宜開放。
對於機車兩段式左轉、車種分流的爭議。王國材說，過去在機車路權上，內側車道禁行機車，但現在台灣機車已達1400萬輛，很多路段機車多於汽車，且路邊公車停靠、貨車卸貨、汽車停等的狀況，都會干擾到外側車道車流或出現一些狀況，因此若是在動線安排上，對機車安全有幫助，內側車道、快車道可以酌予放寬，交通部在路權限制與鬆綁，皆以機車族安全作為考量，「若能在安全上說服我」，就不用做限制。